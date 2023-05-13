https://ria.ru/20230513/gerasimov-1871449255.html
Главком ВСУ Залужный назвал Герасимова "сильным врагом"
Главком ВСУ Залужный назвал Герасимова "сильным врагом" - РИА Новости, 13.05.2023
Главком ВСУ Залужный назвал Герасимова "сильным врагом"
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал начальника Генштаба Вооруженных сил – замминистра обороны России генерала армии Валерия... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:04
2023-05-13T01:04
2023-05-13T02:01
валерий герасимов
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал начальника Генштаба Вооруженных сил – замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым врагом.В интервью в рамках документального фильма, показанного на украинском телевидении, Залужный сказал, что "постоянно читает" Герасимова."Сейчас его нет. По крайней мере, он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного. Это генерал Герасимов", – сказал он.Залужный назвал Герасимова непредсказуемым и заявил, что он – "сильный враг", которого украинские военные должны уважать.Он отметил, что в России военная наука развита на достаточно высоком уровне."Я хочу сказать, что не надо так достаточно поверхностно относиться к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон", – сказал он.Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск в спецоперации.
https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html
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валерий герасимов, валерий залужный, россия
Валерий Герасимов, Валерий Залужный, Россия
Главком ВСУ Залужный назвал Герасимова "сильным врагом"
Главком ВСУ Залужный назвал главу Генштаба Герасимова сильным и непредсказуемым врагом
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал начальника Генштаба Вооруженных сил – замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым врагом.
В интервью в рамках документального фильма, показанного на украинском телевидении, Залужный сказал, что "постоянно читает" Герасимова.
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"Сейчас его нет. По крайней мере, он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного. Это генерал Герасимов", – сказал он.
Залужный назвал Герасимова непредсказуемым и заявил, что он – "сильный враг", которого украинские военные должны уважать.
Он отметил, что в России военная наука развита на достаточно высоком уровне.
"Я хочу сказать, что не надо так достаточно поверхностно относиться к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон", – сказал он.
Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск в спецоперации.
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