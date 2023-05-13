https://ria.ru/20230513/gerasimov-1871449255.html

Главком ВСУ Залужный назвал Герасимова "сильным врагом"

Главком ВСУ Залужный назвал Герасимова "сильным врагом" - РИА Новости, 13.05.2023

Главком ВСУ Залужный назвал Герасимова "сильным врагом"

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал начальника Генштаба Вооруженных сил – замминистра обороны России генерала армии Валерия... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T01:04

2023-05-13T01:04

2023-05-13T02:01

валерий герасимов

валерий залужный

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_7d015b7c6a4e89c5b1512d291e62eb58.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал начальника Генштаба Вооруженных сил – замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым врагом.В интервью в рамках документального фильма, показанного на украинском телевидении, Залужный сказал, что "постоянно читает" Герасимова."Сейчас его нет. По крайней мере, он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного. Это генерал Герасимов", – сказал он.Залужный назвал Герасимова непредсказуемым и заявил, что он – "сильный враг", которого украинские военные должны уважать.Он отметил, что в России военная наука развита на достаточно высоком уровне."Я хочу сказать, что не надо так достаточно поверхностно относиться к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон", – сказал он.Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск в спецоперации.

https://ria.ru/20230512/vsu-1871314057.html

https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858924718.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерий герасимов, валерий залужный, россия