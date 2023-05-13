https://ria.ru/20230513/gaz-1871470775.html

Эксперт рассказал, какими будут цены на газ в Европе осенью

Эксперт рассказал, какими будут цены на газ в Европе осенью - РИА Новости, 13.05.2023

Эксперт рассказал, какими будут цены на газ в Европе осенью

Биржевые цены на газ в Европе осенью 2023 года будут зависеть от погодных условий, в случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона они могут... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:29

2023-05-13T09:29

2023-05-13T19:31

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе осенью 2023 года будут зависеть от погодных условий, в случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона они могут вернуться к 600-800 долларам за тысячу кубометров, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. На этой неделе биржевые цены на газ по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) опустились ниже 400 долларов за тысячу кубометров впервые с июля 2021 года. Одновременно с этим заполненность европейских газовых хранилищ в настоящий момент выше 60 процентов, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), что больше, чем в среднем за последние пять лет. При этом сезон отбора газа Европа завершила 7 апреля с запасами в 55,36 процента. По словам эксперта, сейчас поставки сжиженного природного газа (СПГ) остаются на повышенном уровне, а конкуренция со стороны Китая за свободные объемы, вопреки ожиданиям, практически не увеличивается. На этом фоне при текущих темпах закачки ЕС практически гарантированно сможет заполнить ПХГ более чем на 90 процентов к отопительному сезону, что и толкает цены вниз, пояснил Кауфман. Отвечая на вопрос, повлияет ли снижение цен на доходы нефтегазовых компаний, эксперт напомнил, что у части американских поставщиков СПГ цена не зависит от стоимости газа в ЕС и формируется исходя из цены американского газового хаба Henry Hub с поправками — для таких компаний важны в первую очередь объемы и прогнозы по спросу. "При этом для компаний, чья цена реализации зависит от рыночных цен, текущая нормализация стоимости газа в ЕС, конечно, грозит снижением прибыли. К таковым относится и "Газпром", который, по нашим оценкам, в 2023 году снизит скорректированную прибыль на 70 процентов в годовом выражении", — заключил Кауфман.

https://ria.ru/20230512/gaz-1871158500.html

https://ria.ru/20230418/gaz-1866082969.html

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в мире, экономика, европа, евросоюз