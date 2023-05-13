https://ria.ru/20230513/gas-1871531006.html

Молдавия выразила заинтересованность в закупке газа у Греции

Молдавия выразила заинтересованность в закупке газа у Греции - РИА Новости, 13.05.2023

Молдавия выразила заинтересованность в закупке газа у Греции

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил заинтересованность в закупке газа у греческого предприятия DEPA для его дальнейшего хранения на складах... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:21

2023-05-13T17:21

2023-05-13T17:21

экономика

молдавия

украина

молдовагаз

газпром

греция

depa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:205:3276:2048_1920x0_80_0_0_418686a7eebeded150c67a8d48b70703.jpg

КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил заинтересованность в закупке газа у греческого предприятия DEPA для его дальнейшего хранения на складах Украины. Парликов в рамках заседания молдавско-греческой межправкомиссии, которая прошла в Кишиневе, провел беседу с заместителем министра иностранных дел Греции Константиносом Фрагояннисом. "Мы обсудили сотрудничество между государственными предприятиями Energocom и DEPA, в том числе в сфере закупки газа для нужд Молдавии, а также его транспортировки и хранения на подземных складах на Украине для обеспечения энергетической безопасности ЕС. Мы также ожидаем запуска Александруполисского терминала сжиженного природного газа, важного проекта для энергетической безопасности Юго-Восточной Европы и Балкан", - написал Парликов на своей странице в Facebook*.Он отметил, что газовый терминал Александруполис будет иметь возможность поставлять 5,5 миллиарда кубометров природного газа в год после завершения строительства на рынки Балкан, а также в Молдавию и Украину благодаря реверсивному использованию трансбалканского газопровода. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов. При этом министерство энергетики находится в постоянном поиске альтернативных источников закупки газа. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

молдавия

украина

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, украина, молдовагаз, газпром, греция, depa