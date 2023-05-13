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Молдавия выразила заинтересованность в закупке газа у Греции - РИА Новости, 13.05.2023
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17:21 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/gas-1871531006.html
Молдавия выразила заинтересованность в закупке газа у Греции
Молдавия выразила заинтересованность в закупке газа у Греции - РИА Новости, 13.05.2023
Молдавия выразила заинтересованность в закупке газа у Греции
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил заинтересованность в закупке газа у греческого предприятия DEPA для его дальнейшего хранения на складах... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:21
2023-05-13T17:21
экономика
молдавия
украина
молдовагаз
газпром
греция
depa
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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил заинтересованность в закупке газа у греческого предприятия DEPA для его дальнейшего хранения на складах Украины. Парликов в рамках заседания молдавско-греческой межправкомиссии, которая прошла в Кишиневе, провел беседу с заместителем министра иностранных дел Греции Константиносом Фрагояннисом. "Мы обсудили сотрудничество между государственными предприятиями Energocom и DEPA, в том числе в сфере закупки газа для нужд Молдавии, а также его транспортировки и хранения на подземных складах на Украине для обеспечения энергетической безопасности ЕС. Мы также ожидаем запуска Александруполисского терминала сжиженного природного газа, важного проекта для энергетической безопасности Юго-Восточной Европы и Балкан", - написал Парликов на своей странице в Facebook*.Он отметил, что газовый терминал Александруполис будет иметь возможность поставлять 5,5 миллиарда кубометров природного газа в год после завершения строительства на рынки Балкан, а также в Молдавию и Украину благодаря реверсивному использованию трансбалканского газопровода. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов. При этом министерство энергетики находится в постоянном поиске альтернативных источников закупки газа. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html
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экономика, молдавия, украина, молдовагаз, газпром, греция, depa
Экономика, Молдавия, Украина, Молдовагаз, Газпром, Греция, DEPA
Молдавия выразила заинтересованность в закупке газа у Греции

Молдавия выразила заинтересованность в закупке газа у Греции и хранении на Украине

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил заинтересованность в закупке газа у греческого предприятия DEPA для его дальнейшего хранения на складах Украины.
Парликов в рамках заседания молдавско-греческой межправкомиссии, которая прошла в Кишиневе, провел беседу с заместителем министра иностранных дел Греции Константиносом Фрагояннисом.
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"Мы обсудили сотрудничество между государственными предприятиями Energocom и DEPA, в том числе в сфере закупки газа для нужд Молдавии, а также его транспортировки и хранения на подземных складах на Украине для обеспечения энергетической безопасности ЕС. Мы также ожидаем запуска Александруполисского терминала сжиженного природного газа, важного проекта для энергетической безопасности Юго-Восточной Европы и Балкан", - написал Парликов на своей странице в Facebook*.
Он отметил, что газовый терминал Александруполис будет иметь возможность поставлять 5,5 миллиарда кубометров природного газа в год после завершения строительства на рынки Балкан, а также в Молдавию и Украину благодаря реверсивному использованию трансбалканского газопровода.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов. При этом министерство энергетики находится в постоянном поиске альтернативных источников закупки газа.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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