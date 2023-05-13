https://ria.ru/20230513/gagauziya-1871492542.html

Стала известна причина обысков у глав предвыборного штаба в Гагаузии

Стала известна причина обысков у глав предвыборного штаба в Гагаузии - РИА Новости, 13.05.2023

Стала известна причина обысков у глав предвыборного штаба в Гагаузии

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии подтверждает обыски у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность главы... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:38

2023-05-13T12:38

2023-05-13T12:38

в мире

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

григорий узун

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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии подтверждает обыски у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность главы Гагаузии Евгении Гуцул, сказала представитель НЦБК Анжела Старински местному порталу Realitatea.md. Ранее партия "Шор" сообщала, что в субботу прошли обыски у глав предвыборного штаба Евгении Гуцул и активистов политсилы, в партии назвали это очередной незаконной акцией, с помощью которой "пытаются оказать давление на единственного кандидата, который действительно отстаивает интересы гагаузских граждан и не находится под контролем преступного режима в Кишиневе". В Антикоррупционной прокуратуре указали, что в результате обысков у фигурантов изъяты деньги, списки людей и машин, мобильные телефоны. В воскресенье, 7 мая, пресс-служба партии "Шор" сообщила о задержании после обысков руководителей и членов избирательного штаба кандидата из-за подозрений в подкупе избирателей. Полиция и прокуратура подтвердили факт обысков, но опровергли слухи о задержанных, информация о возможном подкупе избирателей была передана в ЦИК Гагаузии. На юге Молдавии 30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 26,4%.

https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, григорий узун