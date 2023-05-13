https://ria.ru/20230513/gagauziya-1871492542.html
Стала известна причина обысков у глав предвыборного штаба в Гагаузии
Стала известна причина обысков у глав предвыборного штаба в Гагаузии - РИА Новости, 13.05.2023
Стала известна причина обысков у глав предвыборного штаба в Гагаузии
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии подтверждает обыски у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность главы... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:38
2023-05-13T12:38
2023-05-13T12:38
в мире
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
григорий узун
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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии подтверждает обыски у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность главы Гагаузии Евгении Гуцул, сказала представитель НЦБК Анжела Старински местному порталу Realitatea.md. Ранее партия "Шор" сообщала, что в субботу прошли обыски у глав предвыборного штаба Евгении Гуцул и активистов политсилы, в партии назвали это очередной незаконной акцией, с помощью которой "пытаются оказать давление на единственного кандидата, который действительно отстаивает интересы гагаузских граждан и не находится под контролем преступного режима в Кишиневе". В Антикоррупционной прокуратуре указали, что в результате обысков у фигурантов изъяты деньги, списки людей и машин, мобильные телефоны. В воскресенье, 7 мая, пресс-служба партии "Шор" сообщила о задержании после обысков руководителей и членов избирательного штаба кандидата из-за подозрений в подкупе избирателей. Полиция и прокуратура подтвердили факт обысков, но опровергли слухи о задержанных, информация о возможном подкупе избирателей была передана в ЦИК Гагаузии. На юге Молдавии 30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 26,4%.
https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, григорий узун
В мире, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Григорий Узун
Стала известна причина обысков у глав предвыборного штаба в Гагаузии
НЦБК: обыски у глав предвыборного штаба в Гагаузии идут по делу о подкупе избирателей
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости.
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии подтверждает обыски у руководителей избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность главы Гагаузии Евгении Гуцул, сказала представитель НЦБК Анжела Старински местному порталу Realitatea.md
.
Ранее партия "Шор" сообщала, что в субботу прошли обыски у глав предвыборного штаба Евгении Гуцул и активистов политсилы, в партии назвали это очередной незаконной акцией, с помощью которой "пытаются оказать давление на единственного кандидата, который действительно отстаивает интересы гагаузских граждан и не находится под контролем преступного режима в Кишиневе".
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"По факту подкупа избирателей представителями конкурента на выборах проводятся мероприятия по уголовному преследованию. Они проходят совместно с Национальным инспекторатом расследований под руководством антикоррупционной прокуратуры. Более подробная информация будет сообщена после завершения обысков", - сказала Старински.
В Антикоррупционной прокуратуре указали, что в результате обысков у фигурантов изъяты деньги, списки людей и машин, мобильные телефоны.
В воскресенье, 7 мая, пресс-служба партии "Шор" сообщила о задержании после обысков руководителей и членов избирательного штаба кандидата из-за подозрений в подкупе избирателей. Полиция и прокуратура подтвердили факт обысков, но опровергли слухи о задержанных, информация о возможном подкупе избирателей была передана в ЦИК Гагаузии.
На юге Молдавии 30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 26,4%.
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