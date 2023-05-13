Страны G7 выразили беспокойство из-за исходящих от Ирана и КНДР рисков
Главы минфинов и центробанков G7 обеспокоились исходящими от Ирана и КНДР рисками
© AP Photo / Lee Jin-manФлаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг КНДР возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото
ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам состоявшейся трехдневной встречи в японской Ниигате выразили обеспокоенность "финансовым риском, исходящим от Ирана", а также относительно "угроз, которые представляет собой незаконная деятельности КНДР по наращиванию оружия массового уничтожения".
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"Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) играет важную роль по защите целостности международной финансовой системы. Мы разделяем серьезную обеспокоенность угрозой, исходящей из незаконных действий КНДР по наращиванию оружия массового уничтожения, а также финансирования небывалого числа недавних пусков МБР КНДР", - отмечается в документе.
Стороны также отметили обеспокоенность "финансовым риском, исходящим от Ирана".
Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. В МИД также раскритиковали заявление глав МИД G7 о денуклеаризации Северной Кореи, назвав его содержание вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников. По заявлению МИД КНДР, меняться должна не КНДР, а США с их "архаичным" мнением, что только они могут обладать ядерным оружием, Вашингтону теперь придется понять, что только "полная отмена враждебной политики в отношении КНДР обеспечит им безопасность".
Иран долгое время находится под санкциями Запада. Ранее министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими предложил разработать аналог системы SWIFT и создать "санкционный клуб", который станет площадкой для поиска решений в противостоянии санкционному давлению Вашингтона.