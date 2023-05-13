https://ria.ru/20230513/g7-1871463637.html

Страны G7 выразили беспокойство из-за исходящих от Ирана и КНДР рисков

Страны G7 выразили беспокойство из-за исходящих от Ирана и КНДР рисков - РИА Новости, 13.05.2023

Страны G7 выразили беспокойство из-за исходящих от Ирана и КНДР рисков

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам состоявшейся трехдневной встречи в японской Ниигате выразили обеспокоенность... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:44

2023-05-13T07:44

2023-05-13T07:44

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вашингтон (штат)

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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам состоявшейся трехдневной встречи в японской Ниигате выразили обеспокоенность "финансовым риском, исходящим от Ирана", а также относительно "угроз, которые представляет собой незаконная деятельности КНДР по наращиванию оружия массового уничтожения". Стороны также отметили обеспокоенность "финансовым риском, исходящим от Ирана". Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. В МИД также раскритиковали заявление глав МИД G7 о денуклеаризации Северной Кореи, назвав его содержание вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников. По заявлению МИД КНДР, меняться должна не КНДР, а США с их "архаичным" мнением, что только они могут обладать ядерным оружием, Вашингтону теперь придется понять, что только "полная отмена враждебной политики в отношении КНДР обеспечит им безопасность". Иран долгое время находится под санкциями Запада. Ранее министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими предложил разработать аналог системы SWIFT и создать "санкционный клуб", который станет площадкой для поиска решений в противостоянии санкционному давлению Вашингтона.

https://ria.ru/20230513/finansy-1871459733.html

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иран, сша, вашингтон (штат), g7, в мире