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Страны G7 условились продолжать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 13.05.2023
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07:12 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/g7-1871460881.html
Страны G7 условились продолжать санкционное давление на Россию
Страны G7 условились продолжать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 13.05.2023
Страны G7 условились продолжать санкционное давление на Россию
Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате подтвердили намерение "вводить и... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:12
2023-05-13T07:12
россия
ниигата (город)
москва
владимир путин
g7
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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате подтвердили намерение "вводить и претворять санкции и другие экономические меры" против России и противостоять обходу санкций. Стороны также намерены "продолжать усиливать взаимодействие для мониторингу трансграничных транзакций между Россией и другими странами". "Мы также намерены предпринять дальнейшие меры, направленные на финансовый сектор России, при необходимости, а также пристально отслеживать эффективность ценового порога на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы убедиться в том, что меры выполняют свое назначение, и предпринять любые необходимые и соответствующие меры по реализации (ограничительных мер – ред.)", - говорится в заявлении. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, ниигата (город), москва, владимир путин, g7
Россия, Ниигата (город), Москва, Владимир Путин, G7
Страны G7 условились продолжать санкционное давление на Россию

Главы минфинов и центробанков G7 условились продолжать санкционное давление на Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля
Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате подтвердили намерение "вводить и претворять санкции и другие экономические меры" против России и противостоять обходу санкций.
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"Мы подтверждаем свою непоколебимую решимость вводить и претворять санкции и другие экономические меры, чтобы еще больше подорвать возможности России… Мы остаемся приверженными противостоять любым попыткам уйти и обойти наши санкционные меры", - отмечается в документе.
Стороны также намерены "продолжать усиливать взаимодействие для мониторингу трансграничных транзакций между Россией и другими странами".
"Мы также намерены предпринять дальнейшие меры, направленные на финансовый сектор России, при необходимости, а также пристально отслеживать эффективность ценового порога на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы убедиться в том, что меры выполняют свое назначение, и предпринять любые необходимые и соответствующие меры по реализации (ограничительных мер – ред.)", - говорится в заявлении.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияНиигата (город)МоскваВладимир ПутинG7
 
 
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