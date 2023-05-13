https://ria.ru/20230513/g7-1871460881.html

Страны G7 условились продолжать санкционное давление на Россию

Страны G7 условились продолжать санкционное давление на Россию - РИА Новости, 13.05.2023

Страны G7 условились продолжать санкционное давление на Россию

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате подтвердили намерение "вводить и... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:12

2023-05-13T07:12

2023-05-13T07:12

россия

ниигата (город)

москва

владимир путин

g7

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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Министры финансов и главы Центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате подтвердили намерение "вводить и претворять санкции и другие экономические меры" против России и противостоять обходу санкций. Стороны также намерены "продолжать усиливать взаимодействие для мониторингу трансграничных транзакций между Россией и другими странами". "Мы также намерены предпринять дальнейшие меры, направленные на финансовый сектор России, при необходимости, а также пристально отслеживать эффективность ценового порога на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы убедиться в том, что меры выполняют свое назначение, и предпринять любые необходимые и соответствующие меры по реализации (ограничительных мер – ред.)", - говорится в заявлении. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230513/finansy-1871459733.html

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ниигата (город)

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россия, ниигата (город), москва, владимир путин, g7