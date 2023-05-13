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Губернатор Севастополя Развожаев поздравил Черноморский флот с праздником
Губернатор Севастополя Развожаев поздравил Черноморский флот с праздником - РИА Новости, 13.05.2023
Губернатор Севастополя Развожаев поздравил Черноморский флот с праздником
Черноморский флот выполняет боевые задачи, моряки даже в свой праздник не оставляют пост, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T19:25
2023-05-13T19:25
2023-05-13T19:25
россия
севастополь
михаил развожаев
екатерина ii
республика крым
день черноморского флота
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Черноморский флот выполняет боевые задачи, моряки даже в свой праздник не оставляют пост, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. День Черноморского флота России отмечается 13 мая, в этом году ему исполняется 240 лет. Днем создания Черноморского флота считается 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года, когда в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии. "Сегодня Черноморский флот выполняет боевые задачи, даже в свой праздник моряки не оставляют свой пост. На торжественном построении на площади П.С. Нахимова удалось поздравить лишь небольшую часть наших защитников", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, история России и Черноморского флота дает уверенность в завтрашнем дне. В Севастополе по случаю праздника в субботу проходят торжества. В том числе, состоялся торжественный подъем флагов на кораблях, а во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов - благодарственный молебен во славу Черноморского флота. Также цветы возложили к памятнику основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II, а на площади адмирала Нахимова прошло дефиле военных духовых оркестров Севастопольского гарнизона.
https://ria.ru/20230513/flot-1871464302.html
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россия, севастополь, михаил развожаев, екатерина ii, республика крым, день черноморского флота, черноморский флот вмф россии
Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, Екатерина II, Республика Крым, День Черноморского флота, Черноморский флот ВМФ России
Губернатор Севастополя Развожаев поздравил Черноморский флот с праздником
Губернатор Севастополя Развожаев: Черноморский флот выполняет боевые задачи и в праздник