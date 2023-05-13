https://ria.ru/20230513/flot-1871547104.html

Губернатор Севастополя Развожаев поздравил Черноморский флот с праздником

Губернатор Севастополя Развожаев поздравил Черноморский флот с праздником - РИА Новости, 13.05.2023

Губернатор Севастополя Развожаев поздравил Черноморский флот с праздником

Черноморский флот выполняет боевые задачи, моряки даже в свой праздник не оставляют пост, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T19:25

2023-05-13T19:25

2023-05-13T19:25

россия

севастополь

михаил развожаев

екатерина ii

республика крым

день черноморского флота

черноморский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/15/1561741530_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1b4e5211da96d86b9d231b0b781160d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Черноморский флот выполняет боевые задачи, моряки даже в свой праздник не оставляют пост, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. День Черноморского флота России отмечается 13 мая, в этом году ему исполняется 240 лет. Днем создания Черноморского флота считается 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года, когда в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии. "Сегодня Черноморский флот выполняет боевые задачи, даже в свой праздник моряки не оставляют свой пост. На торжественном построении на площади П.С. Нахимова удалось поздравить лишь небольшую часть наших защитников", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, история России и Черноморского флота дает уверенность в завтрашнем дне. В Севастополе по случаю праздника в субботу проходят торжества. В том числе, состоялся торжественный подъем флагов на кораблях, а во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов - благодарственный молебен во славу Черноморского флота. Также цветы возложили к памятнику основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II, а на площади адмирала Нахимова прошло дефиле военных духовых оркестров Севастопольского гарнизона.

https://ria.ru/20230513/flot-1871464302.html

https://ria.ru/20230513/chernomorskiy_flot-1871008063.html

россия

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, севастополь, михаил развожаев, екатерина ii, республика крым, день черноморского флота, черноморский флот вмф россии