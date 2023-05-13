https://ria.ru/20230513/flot-1871468622.html

Аксенов поздравил Черноморский флот с юбилеем

Аксенов поздравил Черноморский флот с юбилеем - РИА Новости, 13.05.2023

Аксенов поздравил Черноморский флот с юбилеем

Глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале назвал отмечающий 240-летие Черноморский флот гордостью России, гарантией стабильности и безопасности полуострова. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:03

2023-05-13T09:03

2023-05-13T09:03

россия

сергей аксенов (политик)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале назвал отмечающий 240-летие Черноморский флот гордостью России, гарантией стабильности и безопасности полуострова. День Черноморского флота России отмечается 13 мая. В этом году флоту исполняется 240 лет. Днем создания Черноморского флота считается 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года, когда в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии. "Это праздник не только военных моряков, ветеранов флота, гражданского персонала ЧФ, но и всех крымчан и севастопольцев. Для нас флот был, есть и будет символом могущества нашего Отечества, гарантией стабильности и безопасности. Черноморский флот – гордость России, на его счету много ярких побед, которые составили славу русского оружия", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он отметил, что история флота неотделима от истории страны. "Это история воинской доблести, героизма и самоотверженной любви к Родине. Сегодня моряки-черноморцы, как и их героические предшественники в годы Великой Отечественной войны, сражаются с нацизмом. Наш флот наносит мощные удары по врагу, приближая Победу", - подчеркнул Аксенов. Он пожелал всем, чья судьба связана с Черноморским флотом, мира, здоровья, благополучия и новых успехов в служении России.

https://ria.ru/20230513/flot-1871464302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей аксенов (политик), безопасность