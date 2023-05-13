https://ria.ru/20230513/flot-1871464302.html

Депутат отметил уникальную роль Черноморского флота в судьбе России

Депутат отметил уникальную роль Черноморского флота в судьбе России - РИА Новости, 13.05.2023

Депутат отметил уникальную роль Черноморского флота в судьбе России

Черноморский флот, которому в субботу исполняется 240 лет, играет уникальную роль в истории и судьбе России, сказал РИА Новости депутат Госдумы, первый... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:52

2023-05-13T07:52

2023-05-13T07:52

россия

черное море

севастополь

константин затулин

виктор соколов

госдума рф

снг

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805516962_472:0:4113:2048_1920x0_80_0_0_7da333a8551066c52cf76015f33adc98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Черноморский флот, которому в субботу исполняется 240 лет, играет уникальную роль в истории и судьбе России, сказал РИА Новости депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В субботу, 13 мая, в России отмечается День Черноморского флота, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". Днем создания Черноморского флота считается 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года, когда в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом. "Считаю, что ЧФ сыграл особенную роль в жизни нашей страны. При том, что Северный и Тихоокеанский флота являются одним из углов нашей ядерной триады, силой сдерживания, Черноморский флот, и современные события это подтверждают, играет совершенно уникальную роль в истории России, как бы она ни называлась. Потому что как бы он ни был замкнут в акватории Черного моря, он продолжает оставаться в гуще важнейших событий", - заявил депутат. Затулин, который активно участвовал в помощи морякам Черноморского флота после развала СССР, напомнил о двух оборонах Севастополя – в годы Крымской и Великой Отечественной войн. "И любовь к Черноморскому флоту всегда была особенной – и в память о его подвигах, в память о героических первой и второй оборонах Севастополя. В память о третьей обороне, которая была в современной истории флота – когда флот отказался от переприсяги Украине в 1992 году, в чем огромную роль сыграл его командующий адмирал Касатонов и военный совет флота", - сказал депутат Госдумы. Черноморский флот (ЧФ) - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море, является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны. Черноморский флот защищает экономические интересы России в регионе, обеспечивает безопасность судоходства, выполняет внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил). Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил накануне годовщины ЧФ его командующий вице-адмирал Виктор Соколов. На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр".

https://ria.ru/20230411/flot-1864417413.html

https://ria.ru/20230512/karakurt-1871212104.html

россия

черное море

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, черное море, севастополь, константин затулин, виктор соколов, госдума рф, снг, безопасность