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Депутат отметил уникальную роль Черноморского флота в судьбе России - РИА Новости, 13.05.2023
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07:52 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/flot-1871464302.html
Депутат отметил уникальную роль Черноморского флота в судьбе России
Депутат отметил уникальную роль Черноморского флота в судьбе России - РИА Новости, 13.05.2023
Депутат отметил уникальную роль Черноморского флота в судьбе России
Черноморский флот, которому в субботу исполняется 240 лет, играет уникальную роль в истории и судьбе России, сказал РИА Новости депутат Госдумы, первый... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:52
2023-05-13T07:52
россия
черное море
севастополь
константин затулин
виктор соколов
госдума рф
снг
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Черноморский флот, которому в субботу исполняется 240 лет, играет уникальную роль в истории и судьбе России, сказал РИА Новости депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В субботу, 13 мая, в России отмечается День Черноморского флота, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". Днем создания Черноморского флота считается 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года, когда в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом. "Считаю, что ЧФ сыграл особенную роль в жизни нашей страны. При том, что Северный и Тихоокеанский флота являются одним из углов нашей ядерной триады, силой сдерживания, Черноморский флот, и современные события это подтверждают, играет совершенно уникальную роль в истории России, как бы она ни называлась. Потому что как бы он ни был замкнут в акватории Черного моря, он продолжает оставаться в гуще важнейших событий", - заявил депутат. Затулин, который активно участвовал в помощи морякам Черноморского флота после развала СССР, напомнил о двух оборонах Севастополя – в годы Крымской и Великой Отечественной войн. "И любовь к Черноморскому флоту всегда была особенной – и в память о его подвигах, в память о героических первой и второй оборонах Севастополя. В память о третьей обороне, которая была в современной истории флота – когда флот отказался от переприсяги Украине в 1992 году, в чем огромную роль сыграл его командующий адмирал Касатонов и военный совет флота", - сказал депутат Госдумы. Черноморский флот (ЧФ) - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море, является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны. Черноморский флот защищает экономические интересы России в регионе, обеспечивает безопасность судоходства, выполняет внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил). Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил накануне годовщины ЧФ его командующий вице-адмирал Виктор Соколов. На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр".
https://ria.ru/20230411/flot-1864417413.html
https://ria.ru/20230512/karakurt-1871212104.html
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россия, черное море, севастополь, константин затулин, виктор соколов, госдума рф, снг, безопасность
Россия, Черное море, Севастополь, Константин Затулин, Виктор Соколов, Госдума РФ, СНГ, Безопасность
Депутат отметил уникальную роль Черноморского флота в судьбе России

Депутат Затулин: Черноморский флот играет уникальную роль в истории и судьбе России

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Черноморский флот, которому в субботу исполняется 240 лет, играет уникальную роль в истории и судьбе России, сказал РИА Новости депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
В субботу, 13 мая, в России отмечается День Черноморского флота, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". Днем создания Черноморского флота считается 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года, когда в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом.
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот
11 апреля, 11:03
"Считаю, что ЧФ сыграл особенную роль в жизни нашей страны. При том, что Северный и Тихоокеанский флота являются одним из углов нашей ядерной триады, силой сдерживания, Черноморский флот, и современные события это подтверждают, играет совершенно уникальную роль в истории России, как бы она ни называлась. Потому что как бы он ни был замкнут в акватории Черного моря, он продолжает оставаться в гуще важнейших событий", - заявил депутат.
Затулин, который активно участвовал в помощи морякам Черноморского флота после развала СССР, напомнил о двух оборонах Севастополя – в годы Крымской и Великой Отечественной войн. "И любовь к Черноморскому флоту всегда была особенной – и в память о его подвигах, в память о героических первой и второй оборонах Севастополя. В память о третьей обороне, которая была в современной истории флота – когда флот отказался от переприсяги Украине в 1992 году, в чем огромную роль сыграл его командующий адмирал Касатонов и военный совет флота", - сказал депутат Госдумы.
Черноморский флот (ЧФ) - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море, является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны. Черноморский флот защищает экономические интересы России в регионе, обеспечивает безопасность судоходства, выполняет внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил).
Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил накануне годовщины ЧФ его командующий вице-адмирал Виктор Соколов. На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр".
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 Каракурт - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт"
12 мая, 09:57
 
РоссияЧерное мореСевастопольКонстантин ЗатулинВиктор СоколовГосдума РФСНГБезопасность
 
 
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