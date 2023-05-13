Депутат отметил уникальную роль Черноморского флота в судьбе России
Депутат Затулин: Черноморский флот играет уникальную роль в истории и судьбе России
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Черноморский флот, которому в субботу исполняется 240 лет, играет уникальную роль в истории и судьбе России, сказал РИА Новости депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
В субботу, 13 мая, в России отмечается День Черноморского флота, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности". Днем создания Черноморского флота считается 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года, когда в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова прибыла эскадра из пяти фрегатов и восьми других судов Азовской флотилии. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом.
"Считаю, что ЧФ сыграл особенную роль в жизни нашей страны. При том, что Северный и Тихоокеанский флота являются одним из углов нашей ядерной триады, силой сдерживания, Черноморский флот, и современные события это подтверждают, играет совершенно уникальную роль в истории России, как бы она ни называлась. Потому что как бы он ни был замкнут в акватории Черного моря, он продолжает оставаться в гуще важнейших событий", - заявил депутат.
Затулин, который активно участвовал в помощи морякам Черноморского флота после развала СССР, напомнил о двух оборонах Севастополя – в годы Крымской и Великой Отечественной войн. "И любовь к Черноморскому флоту всегда была особенной – и в память о его подвигах, в память о героических первой и второй оборонах Севастополя. В память о третьей обороне, которая была в современной истории флота – когда флот отказался от переприсяги Украине в 1992 году, в чем огромную роль сыграл его командующий адмирал Касатонов и военный совет флота", - сказал депутат Госдумы.
Черноморский флот (ЧФ) - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море, является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны. Черноморский флот защищает экономические интересы России в регионе, обеспечивает безопасность судоходства, выполняет внешнеполитические акции правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил).
Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил накануне годовщины ЧФ его командующий вице-адмирал Виктор Соколов. На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр".