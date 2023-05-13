Рейтинг@Mail.ru
"Серьезный козырь". Кому передали ключи от Крыма - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 13.05.2023 (обновлено: 08:17 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/flot-1871389423.html
"Серьезный козырь". Кому передали ключи от Крыма
"Серьезный козырь". Кому передали ключи от Крыма - РИА Новости, 13.05.2023
"Серьезный козырь". Кому передали ключи от Крыма
Вековые традиции, колоссальный опыт, большая зона ответственности — сегодня исполняется 240 лет Черноморскому флоту России. Это наиболее воюющее формирование в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:00
2023-05-13T08:17
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
россия
херсон
виктор соколов
вооруженные силы украины
красная звезда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491835_0:108:2464:1493_1920x0_80_0_0_5195b4dba45f6ad34563e9f600d494d7.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Вековые традиции, колоссальный опыт, большая зона ответственности — сегодня исполняется 240 лет Черноморскому флоту России. Это наиболее воюющее формирование в составе ВМФ. О том, какие задачи оно выполняет сейчас, — в материале РИА Новости.Два с половиной векаТринадцатого мая 1783-го 11 вымпелов Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крыма, где позже заложили Севастополь. С этого и начался Черноморский флот.Первый штат утвердили в 1785-м: 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, пять шхун, 24 транспортных судна и 13,5 тысячи человек личного состава. Для управления в Херсоне создали Черноморское адмиралтейство.Главным противником здесь традиционно была Турция. Флот активно применяли во всех конфликтах с Османской империей в XVIII-XIX веках. После героической первой обороны в 1854-1855-м за Севастополем закрепилась слава города русских моряков.В Первую мировую моряки-черноморцы контролировали всю акваторию, а также оказывали поддержку Румынскому и Кавказскому фронтам. Совершали походы к Босфору и берегам Малой Азии, проводили успешные военные операции.Перед Великой Отечественной флот располагал одним линкором, пятью крейсерами, тремя лидерами, 14 эсминцами, 47 подводными лодками, 15 тральщиками, четырьмя канонерскими лодками, двумя сторожевиками, минным заградителем, 34 торпедными катерами, вспомогательными судами. Плюс 625 самолетов ВВС. Моряки сыграли важную роль в обороне Одессы, Севастополя, Керченско-Феодосийской десантной операции, обороне Кавказа, освобождении Новороссийска.В послевоенные годы черноморцы обеспечивали присутствие вымпела ВМФ СССР, участвовали в международных миссиях, активно защищали интересы страны. После распада Союза столкнулись с нехваткой финансирования и почти лишились севастопольской базы. Тем не менее корабли удалось сохранить.Флотилия внесла свой вклад в принуждение Грузии к миру в 2008-м и в контртеррористическую операцию в Сирии. Разумеется, моряки воюют и на Украине.180 ударовПервые удары по позициям ВСУ нанесли в ночь на 24 февраля 2022-го. Фрегаты, малые ракетные корабли и дизель-электрические субмарины "Варшавянки" отстрелялись "Калибрами" по критической инфраструктуре украинских войск, поражая аэродромы, штабы, арсеналы и места сосредоточения живой силы.Именно вымпелы ЧФ наравне с дальней авиацией стали той самой "длинной рукой", которая позволяет уничтожать цели на всей территории Украины."Корабли флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов "Калибрами" по критически важным объектам украинских войск, — рассказывает "Красной звезде" командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов. — Основными объектами поражения были радиолокационные станции систем ПВО, слады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции".Используют также береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Вообще-то, они предназначены для уничтожения кораблей, однако ими вполне успешно бьют и по наземным целям.Всего подразделения береговых ракетно-артиллерийских войск поразили 70 объектов. Благодаря активности Черноморского флота украинские корабли, по сути, оказались заперты в портах.Не обошлось без потерь. За 15 месяцев черноморцы лишились нескольких вымпелов, в том числе флагманского ракетного крейсера "Москва", большого десантного корабля "Саратов", нескольких катеров.На страже КрымаВ феврале 2022-го на необорудованное побережье в районе Бердянска высадили десант. Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады с ходу вступили в бой и захватили обширный плацдарм, с которого началось освобождение Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, десантники участвовали в штурме Волновахи, одними из первых входили в Мариуполь.Матросы и офицеры 810-й бригады всегда шли на штурм впереди остальных, грамотно вели разведку, действовали тактически неожиданно и смело. Продвигались там, где другие подразделения отступали. А снайперы круглые сутки не давали украинским боевикам поднять головы.Силы флота успешны не только в наступлении, но и в обороне. Именно они прикрывают Крым от атак с воды и воздуха."Вместе с ВКС существенно увеличили зону радиолокационного контроля воздушного пространства, — подчеркивает командующий. — Для своевременного оповещения сил сформировали единое информационное поле, в которое включены в том числе самолеты и вертолеты морской авиации флота. Усилили противовоздушную оборону пунктов базирования".Подводные и надводные беспилотники ВСУ постоянно атакуют. Но у флота есть морские робототехнические комплексы.Эта техника выполняет множество задач. А их у Черноморского флота сегодня хватает. Поэтому зарубежные аналитики нередко называют его "одним из важнейших козырей России".
https://ria.ru/20230504/sevastopol-1869781548.html
https://ria.ru/20230512/krym-1871304505.html
https://ria.ru/20230511/tanki-1871106790.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230512/poteri-1871375238.html
севастополь
россия
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729491835_0:0:1992:1493_1920x0_80_0_0_c04ca37024f5acbae89e404a5e8f34e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, севастополь, россия, херсон, виктор соколов, вооруженные силы украины, красная звезда, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Россия, Херсон, Виктор Соколов, Вооруженные силы Украины, Красная звезда, Воздушно-космические силы России

"Серьезный козырь". Кому передали ключи от Крыма

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Вековые традиции, колоссальный опыт, большая зона ответственности — сегодня исполняется 240 лет Черноморскому флоту России. Это наиболее воюющее формирование в составе ВМФ. О том, какие задачи оно выполняет сейчас, — в материале РИА Новости.

Два с половиной века

Тринадцатого мая 1783-го 11 вымпелов Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крыма, где позже заложили Севастополь. С этого и начался Черноморский флот.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Глава Севастополя считает, что за атаками беспилотников на город стоит Киев
4 мая, 20:40
Первый штат утвердили в 1785-м: 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, пять шхун, 24 транспортных судна и 13,5 тысячи человек личного состава. Для управления в Херсоне создали Черноморское адмиралтейство.
Главным противником здесь традиционно была Турция. Флот активно применяли во всех конфликтах с Османской империей в XVIII-XIX веках. После героической первой обороны в 1854-1855-м за Севастополем закрепилась слава города русских моряков.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву видео с военной техникой
12 мая, 14:18
В Первую мировую моряки-черноморцы контролировали всю акваторию, а также оказывали поддержку Румынскому и Кавказскому фронтам. Совершали походы к Босфору и берегам Малой Азии, проводили успешные военные операции.
Перед Великой Отечественной флот располагал одним линкором, пятью крейсерами, тремя лидерами, 14 эсминцами, 47 подводными лодками, 15 тральщиками, четырьмя канонерскими лодками, двумя сторожевиками, минным заградителем, 34 торпедными катерами, вспомогательными судами. Плюс 625 самолетов ВВС. Моряки сыграли важную роль в обороне Одессы, Севастополя, Керченско-Феодосийской десантной операции, обороне Кавказа, освобождении Новороссийска.
© РИА Новости / Александр Соколенко | Перейти в медиабанкМоряки Черноморского флота на катере в боевом походе во время Великой Отечественной войны
Моряки Черноморского флота на катере в боевом походе во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Александр Соколенко
Перейти в медиабанк
Моряки Черноморского флота на катере в боевом походе во время Великой Отечественной войны
В послевоенные годы черноморцы обеспечивали присутствие вымпела ВМФ СССР, участвовали в международных миссиях, активно защищали интересы страны. После распада Союза столкнулись с нехваткой финансирования и почти лишились севастопольской базы. Тем не менее корабли удалось сохранить.
Флотилия внесла свой вклад в принуждение Грузии к миру в 2008-м и в контртеррористическую операцию в Сирии. Разумеется, моряки воюют и на Украине.

180 ударов

Первые удары по позициям ВСУ нанесли в ночь на 24 февраля 2022-го. Фрегаты, малые ракетные корабли и дизель-электрические субмарины "Варшавянки" отстрелялись "Калибрами" по критической инфраструктуре украинских войск, поражая аэродромы, штабы, арсеналы и места сосредоточения живой силы.
Именно вымпелы ЧФ наравне с дальней авиацией стали той самой "длинной рукой", которая позволяет уничтожать цели на всей территории Украины.
© Минобороны РоссииКадр видео запуска ракеты для удара по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
© Минобороны России
Кадр видео запуска ракеты для удара по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
"Корабли флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов "Калибрами" по критически важным объектам украинских войск, — рассказывает "Красной звезде" командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов. — Основными объектами поражения были радиолокационные станции систем ПВО, слады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции".
Используют также береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". Вообще-то, они предназначены для уничтожения кораблей, однако ими вполне успешно бьют и по наземным целям.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Пентагоне рассказали, когда США поставят танки Украине
11 мая, 17:18
Всего подразделения береговых ракетно-артиллерийских войск поразили 70 объектов. Благодаря активности Черноморского флота украинские корабли, по сути, оказались заперты в портах.
Не обошлось без потерь. За 15 месяцев черноморцы лишились нескольких вымпелов, в том числе флагманского ракетного крейсера "Москва", большого десантного корабля "Саратов", нескольких катеров.

На страже Крыма

В феврале 2022-го на необорудованное побережье в районе Бердянска высадили десант. Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады с ходу вступили в бой и захватили обширный плацдарм, с которого началось освобождение Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, десантники участвовали в штурме Волновахи, одними из первых входили в Мариуполь.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Матросы и офицеры 810-й бригады всегда шли на штурм впереди остальных, грамотно вели разведку, действовали тактически неожиданно и смело. Продвигались там, где другие подразделения отступали. А снайперы круглые сутки не давали украинским боевикам поднять головы.
Силы флота успешны не только в наступлении, но и в обороне. Именно они прикрывают Крым от атак с воды и воздуха.
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
СМИ: в Евросоюзе подсчитали потери ВСУ с начала спецоперации
12 мая, 17:13
"Вместе с ВКС существенно увеличили зону радиолокационного контроля воздушного пространства, — подчеркивает командующий. — Для своевременного оповещения сил сформировали единое информационное поле, в которое включены в том числе самолеты и вертолеты морской авиации флота. Усилили противовоздушную оборону пунктов базирования".
Подводные и надводные беспилотники ВСУ постоянно атакуют. Но у флота есть морские робототехнические комплексы.
© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму
Малый ракетный корабль проекта 21631 Вышний Волочек на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" на учениях Черноморского флота в Крыму
Эта техника выполняет множество задач. А их у Черноморского флота сегодня хватает. Поэтому зарубежные аналитики нередко называют его "одним из важнейших козырей России".
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольРоссияХерсонВиктор СоколовВооруженные силы УкраиныКрасная звездаВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала