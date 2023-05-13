https://ria.ru/20230513/finansy-1871459733.html

В G7 выразили готовность поддерживать Украину "так долго, как потребуется"

В G7 выразили готовность поддерживать Украину "так долго, как потребуется" - РИА Новости, 13.05.2023

В G7 выразили готовность поддерживать Украину "так долго, как потребуется"

Министры финансов и главы центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате подтвердили намерение содействовать... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T06:54

2023-05-13T06:54

2023-05-13T07:00

украина

g7

владимир путин

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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Министры финансов и главы центробанков стран G7 в совместном заявлении по итогам трехдневной встречи в японской Ниигате подтвердили намерение содействовать срочным и краткосрочным финансовым нуждам Украины и соседних стран, а также поддерживать Киев "так долго, как это потребуется".Стороны также подтвердили намерение "продолжать содействовать срочным финансовым нуждам Украины в краткосрочной перспективе, а также оказывать поддержку соседним с ней и другим странам, которые затронуты"."Мы совместно с международным сообществом увеличили наши бюджетные обязательства и экономическую поддержку Украины на 2023 году и начало 2024 года до 44 миллиардов долларов, что позволило получить одобрение на программу Международного валютного фонда по Украине на сумму 15,6 миллиарда долларов в течение 4 лет", - говорится в заявлении.Выделенные средства, по мнению глав минфинов и ЦБ "большой семерки", позволят обеспечить функционирование правительства, предоставление базовых услуг и стабилизировать экономику."Мы также продолжим наши совместные усилия по поддержке восстановлению критической инфраструктуры Украины… Мы также приветствуем запуск Платформы по инвестированию в Украину от 12 мая в Токио", - добавлено в документе.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869294233.html

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украина, g7, владимир путин, нато, россия, москва