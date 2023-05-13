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"Этого недостаточно". Эстония высказала недовольство по украинскому вопросу - РИА Новости, 13.05.2023
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11:34 13.05.2023 (обновлено: 12:54 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/estoniya-1871483920.html
"Этого недостаточно". Эстония высказала недовольство по украинскому вопросу
"Этого недостаточно". Эстония высказала недовольство по украинскому вопросу - РИА Новости, 13.05.2023
"Этого недостаточно". Эстония высказала недовольство по украинскому вопросу
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Newsweek назвала недостаточными планы по отправке Киеву миллиона артиллерийских снарядов. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:34
2023-05-13T12:54
эстония
киев
россия
кая каллас
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Newsweek назвала недостаточными планы по отправке Киеву миллиона артиллерийских снарядов."То, что совместные закупки продолжаются, это хорошо. Этого достаточно? Это на один год. Я думаю, нет", — сказала она.Издание напоминает, что недавно Европейская комиссия представила план по увеличению производственных мощностей до миллиона снарядов в год. Вместе с тем различные эксперты говорят, что невозможно ожидать сиюминутного результата, даже если вложить в оборонную промышленность крупные суммы. Причем, отмечает Newsweek, российские военные, по имеющимся данным, за день наносят удары большим числом артиллерийских снарядов, чем ЕС способны произвести за месяц.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Эстония, Киев, Россия, Кая Каллас, Владимир Путин, В мире
"Этого недостаточно". Эстония высказала недовольство по украинскому вопросу

Newsweek: премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что боеприпасов для Украины недостаточно

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Newsweek назвала недостаточными планы по отправке Киеву миллиона артиллерийских снарядов.
"То, что совместные закупки продолжаются, это хорошо. Этого достаточно? Это на один год. Я думаю, нет", — сказала она.
Издание напоминает, что недавно Европейская комиссия представила план по увеличению производственных мощностей до миллиона снарядов в год. Вместе с тем различные эксперты говорят, что невозможно ожидать сиюминутного результата, даже если вложить в оборонную промышленность крупные суммы. Причем, отмечает Newsweek, российские военные, по имеющимся данным, за день наносят удары большим числом артиллерийских снарядов, чем ЕС способны произвести за месяц.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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