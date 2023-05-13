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В G7 оценили устойчивость глобальной финансовой системы - РИА Новости, 13.05.2023
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07:48 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871463808.html
В G7 оценили устойчивость глобальной финансовой системы
В G7 оценили устойчивость глобальной финансовой системы - РИА Новости, 13.05.2023
В G7 оценили устойчивость глобальной финансовой системы
Глобальная экономика показала устойчивость к шокам, но инфляция остается высокой, говорится в совместном заявлении глав министерств финансов стран G7 по итогам... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:48
2023-05-13T07:48
ниигата (город)
g7
россия
украина
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ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Глобальная экономика показала устойчивость к шокам, но инфляция остается высокой, говорится в совместном заявлении глав министерств финансов стран G7 по итогам встречи в Ниигате. При этом министры отметили, что инфляция сохраняется на высоком уровне. "Инфляция сохраняется на высоком уровне, и центральные банки сохраняют приверженность достижению ценовой стабильности в соответствии со своими полномочиями. Они обеспечат, чтобы инфляционные ожидания были хорошо закреплены, и будут взаимодействовать по позициям (своей) политики для того, чтобы ограничить отрицательные межстрановые побочные эффекты", - говорится в коммюнике. Встреча глав министров финансов и центробанков стран G7 завершилась в японской Ниигате в субботу.
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ниигата (город), g7, россия, украина
Ниигата (город), G7, Россия, Украина
В G7 оценили устойчивость глобальной финансовой системы

Главы минфинов стран G7 заявили, что глобальная экономика показала устойчивость к шокам

© AP Photo / Andrew HarnikЛоготип саммита G7 в Японии
Логотип саммита G7 в Японии - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Логотип саммита G7 в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Глобальная экономика показала устойчивость к шокам, но инфляция остается высокой, говорится в совместном заявлении глав министерств финансов стран G7 по итогам встречи в Ниигате.
«
"Глобальная экономика показала устойчивость к множественным шокам, включая пандемию COVID-19 и агрессивную войну России против Украины и связанное с ними инфляционное давление. Тем не менее, мы должны сохранять бдительность и быть подвижными и гибкими в нашей макроэкономической политике в условиях повышенной неопределенности в отношении перспектив глобальной экономики", - говорится в коммюнике.
При этом министры отметили, что инфляция сохраняется на высоком уровне.
"Инфляция сохраняется на высоком уровне, и центральные банки сохраняют приверженность достижению ценовой стабильности в соответствии со своими полномочиями. Они обеспечат, чтобы инфляционные ожидания были хорошо закреплены, и будут взаимодействовать по позициям (своей) политики для того, чтобы ограничить отрицательные межстрановые побочные эффекты", - говорится в коммюнике.
Встреча глав министров финансов и центробанков стран G7 завершилась в японской Ниигате в субботу.
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В G7 выразили готовность поддерживать Украину "так долго, как потребуется"
Вчера, 06:54
 
Ниигата (город)G7РоссияУкраина
 
 
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