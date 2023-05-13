https://ria.ru/20230513/ekonomika-1871463808.html

В G7 оценили устойчивость глобальной финансовой системы

В G7 оценили устойчивость глобальной финансовой системы - РИА Новости, 13.05.2023

В G7 оценили устойчивость глобальной финансовой системы

Глобальная экономика показала устойчивость к шокам, но инфляция остается высокой, говорится в совместном заявлении глав министерств финансов стран G7 по итогам... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:48

2023-05-13T07:48

2023-05-13T07:48

ниигата (город)

g7

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866663311_430:69:2887:1451_1920x0_80_0_0_ecc0ee148d5819a872d230946ed61df7.jpg

ТОКИО, 13 мая – РИА Новости. Глобальная экономика показала устойчивость к шокам, но инфляция остается высокой, говорится в совместном заявлении глав министерств финансов стран G7 по итогам встречи в Ниигате. При этом министры отметили, что инфляция сохраняется на высоком уровне. "Инфляция сохраняется на высоком уровне, и центральные банки сохраняют приверженность достижению ценовой стабильности в соответствии со своими полномочиями. Они обеспечат, чтобы инфляционные ожидания были хорошо закреплены, и будут взаимодействовать по позициям (своей) политики для того, чтобы ограничить отрицательные межстрановые побочные эффекты", - говорится в коммюнике. Встреча глав министров финансов и центробанков стран G7 завершилась в японской Ниигате в субботу.

https://ria.ru/20230513/finansy-1871459733.html

ниигата (город)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ниигата (город), g7, россия, украина