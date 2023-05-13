https://ria.ru/20230513/dyatel-1871477892.html
На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла
На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла - РИА Новости, 13.05.2023
На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла
Краснокнижного зеленого дятла, который считается вероятно исчезнувшим видом, обнаружили на западе Москвы, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:52
2023-05-13T10:52
2023-05-13T12:56
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Краснокнижного зеленого дятла, который считается вероятно исчезнувшим видом, обнаружили на западе Москвы, сообщается на портале мэра столицы. Отмечается, что до этого зеленого дятла видели в парке "Москворецкий" и Битцевском лесу, а также в комплексном заказнике "Зеленоградский".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла
Краснокнижного зеленого дятла заметили недалеко от реки Алешинки на западе Москвы