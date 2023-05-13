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На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла - РИА Новости, 13.05.2023
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10:52 13.05.2023 (обновлено: 12:56 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/dyatel-1871477892.html
На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла
На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла - РИА Новости, 13.05.2023
На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла
Краснокнижного зеленого дятла, который считается вероятно исчезнувшим видом, обнаружили на западе Москвы, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:52
2023-05-13T12:56
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Краснокнижного зеленого дятла, который считается вероятно исчезнувшим видом, обнаружили на западе Москвы, сообщается на портале мэра столицы. Отмечается, что до этого зеленого дятла видели в парке "Москворецкий" и Битцевском лесу, а также в комплексном заказнике "Зеленоградский".
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Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла

Краснокнижного зеленого дятла заметили недалеко от реки Алешинки на западе Москвы

© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЗеленый дятел
Зеленый дятел - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Зеленый дятел. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Краснокнижного зеленого дятла, который считается вероятно исчезнувшим видом, обнаружили на западе Москвы, сообщается на портале мэра столицы.
«

"Недалеко от реки Алешинки, на территории природного комплекса № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине и прилегающие территории", заметили зеленого дятла. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы под нулевой категорией (как вероятно исчезнувший вид)", — говорится в публикации.

Отмечается, что до этого зеленого дятла видели в парке "Москворецкий" и Битцевском лесу, а также в комплексном заказнике "Зеленоградский".
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