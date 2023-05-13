https://ria.ru/20230513/dyatel-1871477892.html

На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла

На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла - РИА Новости, 13.05.2023

На западе Москвы обнаружили редкого зеленого дятла

Краснокнижного зеленого дятла, который считается вероятно исчезнувшим видом, обнаружили на западе Москвы, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T10:52

2023-05-13T10:52

2023-05-13T12:56

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Краснокнижного зеленого дятла, который считается вероятно исчезнувшим видом, обнаружили на западе Москвы, сообщается на портале мэра столицы. Отмечается, что до этого зеленого дятла видели в парке "Москворецкий" и Битцевском лесу, а также в комплексном заказнике "Зеленоградский".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва