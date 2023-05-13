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В Калмыкии четверо погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 13.05.2023
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18:13 13.05.2023 (обновлено: 18:41 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/dtp-1871537333.html
В Калмыкии четверо погибли в ДТП с грузовиком
В Калмыкии четверо погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 13.05.2023
В Калмыкии четверо погибли в ДТП с грузовиком
Двое взрослых и двое детей погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Калмыкии, сообщил министр здравоохранения республики Булат... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T18:13
2023-05-13T18:41
происшествия
авто
ставрополь
астрахань
элиста
дтп
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ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Калмыкии, сообщил министр здравоохранения республики Булат Сараев в своем телеграм-канале.По информации министра, авария произошла в субботу на трассе Ставрополь – Астрахань, в 58 км от столицы Калмыкии Элисты.По данным полиции, ДТП произошло в 14.25. Прокуратура Яшкульского района Калмыкии взяла на контроль ход проверки по факту аварии.МВД по республике сообщило, что авария произошла на 246 километре автодороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь". Столкнулись Volkswagen Bora, за рулем которого была 48-летняя жительница Краснодарского края, и грузовик DAF под управлением 33-летнего иностранца.
https://ria.ru/20230513/moskva-1871530561.html
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происшествия, авто, ставрополь, астрахань, элиста, дтп
Происшествия, Авто, Ставрополь, Астрахань, Элиста, ДТП
В Калмыкии четверо погибли в ДТП с грузовиком

В Калмыкии двое взрослых и двое детей погибли при столкновении грузовика с легковушкой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Калмыкии, сообщил министр здравоохранения республики Булат Сараев в своем телеграм-канале.
По информации министра, авария произошла в субботу на трассе СтавропольАстрахань, в 58 км от столицы Калмыкии Элисты.
«
"В результате лобового столкновения легкового авто с "Камазом" скончались пассажиры легковой машины - двое взрослых и двое детей", - сообщил Сараев.
По данным полиции, ДТП произошло в 14.25. Прокуратура Яшкульского района Калмыкии взяла на контроль ход проверки по факту аварии.
МВД по республике сообщило, что авария произошла на 246 километре автодороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь". Столкнулись Volkswagen Bora, за рулем которого была 48-летняя жительница Краснодарского края, и грузовик DAF под управлением 33-летнего иностранца.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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ПроисшествияАвтоСтавропольАстраханьЭлистаДТП
 
 
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