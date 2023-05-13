Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске мужчина на электросамокате сбил женщину - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/dtp-1871510519.html
В Челябинске мужчина на электросамокате сбил женщину
В Челябинске мужчина на электросамокате сбил женщину - РИА Новости, 13.05.2023
В Челябинске мужчина на электросамокате сбил женщину
Мужчина на электросамокате сбил женщину в Челябинске и оставил место ДТП, его нашли, он арестован на 10 суток, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:51
2023-05-13T14:51
происшествия
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Мужчина на электросамокате сбил женщину в Челябинске и оставил место ДТП, его нашли, он арестован на 10 суток, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе УГИБДД России по Челябинску. По данным УГИБДД, ДТП произошло 11 мая в 13.23 (11.23 мск) в Челябинске, вблизи дома 41 по Комсомольскому проспекту. Мужчина 1969 года рождения, управляя личным электросамокатом, превышающим мощность свыше 250 Ватт, совершил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, после чего оставил место ДТП. Женщина получила травмы. Пресс-служба поясняет, что электросамокат мощностью более 250 Ватт приравнивается к транспортному средству, для которого нужно водительское удостоверение - у водителя не имелось прав на управление таким транспортом. В отношении мужчины был составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), а также по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230513/dtp-1871477084.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск
Происшествия, Челябинск
В Челябинске мужчина на электросамокате сбил женщину

Мужчину, который на электросамокате сбил женщину в Челябинске, арестовали на десять суток

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Мужчина на электросамокате сбил женщину в Челябинске и оставил место ДТП, его нашли, он арестован на 10 суток, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе УГИБДД России по Челябинску.
По данным УГИБДД, ДТП произошло 11 мая в 13.23 (11.23 мск) в Челябинске, вблизи дома 41 по Комсомольскому проспекту. Мужчина 1969 года рождения, управляя личным электросамокатом, превышающим мощность свыше 250 Ватт, совершил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, после чего оставил место ДТП. Женщина получила травмы.
«
"Сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска в ходе розыскных мероприятий установили водителя электросамоката и задержали… Решением суда водителя арестовали на 10 суток", - говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что электросамокат мощностью более 250 Ватт приравнивается к транспортному средству, для которого нужно водительское удостоверение - у водителя не имелось прав на управление таким транспортом.
В отношении мужчины был составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), а также по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), добавляется в сообщении.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие
Вчера, 10:43
 
ПроисшествияЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала