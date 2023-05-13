https://ria.ru/20230513/dtp-1871510519.html

В Челябинске мужчина на электросамокате сбил женщину

В Челябинске мужчина на электросамокате сбил женщину - РИА Новости, 13.05.2023

В Челябинске мужчина на электросамокате сбил женщину

Мужчина на электросамокате сбил женщину в Челябинске и оставил место ДТП, его нашли, он арестован на 10 суток, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:51

2023-05-13T14:51

2023-05-13T14:51

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Мужчина на электросамокате сбил женщину в Челябинске и оставил место ДТП, его нашли, он арестован на 10 суток, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе УГИБДД России по Челябинску. По данным УГИБДД, ДТП произошло 11 мая в 13.23 (11.23 мск) в Челябинске, вблизи дома 41 по Комсомольскому проспекту. Мужчина 1969 года рождения, управляя личным электросамокатом, превышающим мощность свыше 250 Ватт, совершил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, после чего оставил место ДТП. Женщина получила травмы. Пресс-служба поясняет, что электросамокат мощностью более 250 Ватт приравнивается к транспортному средству, для которого нужно водительское удостоверение - у водителя не имелось прав на управление таким транспортом. В отношении мужчины был составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), а также по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230513/dtp-1871477084.html

челябинск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск