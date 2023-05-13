https://ria.ru/20230513/dtp-1871500419.html

В Челябинске Mercedes опрокинулся в подземный переход, есть пострадавшие

В Челябинске Mercedes опрокинулся в подземный переход, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.05.2023

В Челябинске Mercedes опрокинулся в подземный переход, есть пострадавшие

Водитель на Mercedes ночью в субботу в Челябинске врезался в ограждение, после чего машина опрокинулась в подземный переход, пострадали три человека, сообщает... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:37

2023-05-13T13:37

2023-05-13T13:37

происшествия

авто

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Водитель на Mercedes ночью в субботу в Челябинске врезался в ограждение, после чего машина опрокинулась в подземный переход, пострадали три человека, сообщает управление ГИБДД по Челябинску. По данным правоохранителей, ДТП произошло 13 мая в 02.20 (00.20 мск) в Челябинске вблизи дома 168 по проспекту Победы. "Водитель, мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля в подземный переход. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и пассажиры - мужчина 2000 года рождения и мужчина 2003 года рождения", - говорится в сообщении. Утром в субботу в Челябинске произошло еще одно серьезное ДТП: на улице Марченко столкнулись два автомобиля, после чего один из них въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека, отмечало УГИБДД.

https://ria.ru/20230513/dtp-1871491395.html

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происшествия, авто, челябинск, угибдд