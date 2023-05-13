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На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 13.05.2023
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13:29 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/dtp-1871499494.html
На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе
На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 13.05.2023
На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе
Автомобиль наехал на ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велобеге, на востоке Москвы, четырехлетний мальчик госпитализирован,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:29
2023-05-13T13:29
происшествия
москва
восточный административный округ (москва)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Автомобиль наехал на ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велобеге, на востоке Москвы, четырехлетний мальчик госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Отмечается, что прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП.
https://ria.ru/20230513/dtp-1871491395.html
москва
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происшествия, москва, восточный административный округ (москва)
Происшествия, Москва, Восточный административный округ (Москва)
На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе

На востоке Москвы иномарка на переходе наехала на четырехлетнего мальчика на беговеле

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Автомобиль наехал на ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велобеге, на востоке Москвы, четырехлетний мальчик госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"На ул. Рудневка 33-летний водитель автомобиля "Шкода" совершил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велобеге. Четырехлетний мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП.
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