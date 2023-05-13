https://ria.ru/20230513/dtp-1871499494.html
На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе
На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 13.05.2023
На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе
Автомобиль наехал на ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велобеге, на востоке Москвы, четырехлетний мальчик госпитализирован,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:29
2023-05-13T13:29
2023-05-13T13:29
происшествия
москва
восточный административный округ (москва)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Автомобиль наехал на ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велобеге, на востоке Москвы, четырехлетний мальчик госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Отмечается, что прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП.
https://ria.ru/20230513/dtp-1871491395.html
москва
восточный административный округ (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, восточный административный округ (москва)
Происшествия, Москва, Восточный административный округ (Москва)
На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе
На востоке Москвы иномарка на переходе наехала на четырехлетнего мальчика на беговеле