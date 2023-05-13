https://ria.ru/20230513/dtp-1871499494.html

На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе

На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе - РИА Новости, 13.05.2023

На востоке Москвы автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе

Автомобиль наехал на ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велобеге, на востоке Москвы, четырехлетний мальчик госпитализирован,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:29

2023-05-13T13:29

2023-05-13T13:29

происшествия

москва

восточный административный округ (москва)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Автомобиль наехал на ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велобеге, на востоке Москвы, четырехлетний мальчик госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Отмечается, что прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20230513/dtp-1871491395.html

москва

восточный административный округ (москва)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, восточный административный округ (москва)