https://ria.ru/20230513/dtp-1871477084.html
В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие
В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.05.2023
В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие
Два автомобиля столкнулись в субботу утром в Челябинске, один из них после ДТП въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека, сообщило РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:43
2023-05-13T10:43
2023-05-13T10:43
происшествия
челябинск
дтп
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в субботу утром в Челябинске, один из них после ДТП въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека, сообщило в Telegram-канале управление ГИБДД по Челябинску. По данным правоохранителей, ДТП произошло 13 мая в 10.10 (08.10 мск) около дома №22/7 по улице Марченко.
https://ria.ru/20230505/dtp-1869824000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, дтп
Происшествия, Челябинск, ДТП
В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие
Иномарка после ДТП въехала в остановку в Челябинске, пострадали четыре человека