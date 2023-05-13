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В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.05.2023
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10:43 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/dtp-1871477084.html
В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие
В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.05.2023
В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие
Два автомобиля столкнулись в субботу утром в Челябинске, один из них после ДТП въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека, сообщило РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:43
2023-05-13T10:43
происшествия
челябинск
дтп
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в субботу утром в Челябинске, один из них после ДТП въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека, сообщило в Telegram-канале управление ГИБДД по Челябинску. По данным правоохранителей, ДТП произошло 13 мая в 10.10 (08.10 мск) около дома №22/7 по улице Марченко.
https://ria.ru/20230505/dtp-1869824000.html
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происшествия, челябинск, дтп
Происшествия, Челябинск, ДТП
В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие

Иномарка после ДТП въехала в остановку в Челябинске, пострадали четыре человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в субботу утром в Челябинске, один из них после ДТП въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека, сообщило в Telegram-канале управление ГИБДД по Челябинску.
По данным правоохранителей, ДТП произошло 13 мая в 10.10 (08.10 мск) около дома №22/7 по улице Марченко.
«
"Столкнулись автомобили Volkswagen и Volvo. После удара вторая машина продолжила движение, наехав на остановку общественного транспорта. В результате автоаварии, по предварительным данным, пострадали оба водителя, 1992 и 1984 годов рождения, и два пешехода – женщины, 1975 и 1980 годов рождения", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Названа причина, по которой водитель внедорожника сбил людей в Приморье
5 мая, 08:41
 
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