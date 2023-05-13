https://ria.ru/20230513/dtp-1871477084.html

В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие

В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.05.2023

В Челябинске иномарка въехала в остановку, есть пострадавшие

Два автомобиля столкнулись в субботу утром в Челябинске, один из них после ДТП въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека, сообщило РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T10:43

2023-05-13T10:43

2023-05-13T10:43

происшествия

челябинск

дтп

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в субботу утром в Челябинске, один из них после ДТП въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека, сообщило в Telegram-канале управление ГИБДД по Челябинску. По данным правоохранителей, ДТП произошло 13 мая в 10.10 (08.10 мск) около дома №22/7 по улице Марченко.

https://ria.ru/20230505/dtp-1869824000.html

челябинск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, дтп