https://ria.ru/20230513/drg-1871506490.html

ВС России пресекли действия ДРГ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВС России пресекли действия ДРГ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 13.05.2023

ВС России пресекли действия ДРГ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:22

2023-05-13T14:22

2023-05-13T14:35

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761320_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_79b0dc24c15366e92234c21450b9e37f.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 155 военных убитыми и ранеными и 14 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в субботу в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено удары по подразделениям противника в районе Угледара, Павловки, Новополя в ДНР, а также в районе Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки на Запорожье. Кроме того, в районе Новомайорского в ДНР пресечены действия группы украинских диверсантов."За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871507702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)