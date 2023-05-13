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ВС России пресекли действия ДРГ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 13.05.2023 (обновлено: 14:35 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/drg-1871506490.html
ВС России пресекли действия ДРГ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВС России пресекли действия ДРГ на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 13.05.2023
ВС России пресекли действия ДРГ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:22
2023-05-13T14:35
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 155 военных убитыми и ранеными и 14 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в субботу в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено удары по подразделениям противника в районе Угледара, Павловки, Новополя в ДНР, а также в районе Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки на Запорожье. Кроме того, в районе Новомайорского в ДНР пресечены действия группы украинских диверсантов."За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871507702.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России пресекли действия ДРГ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев за сутки потерял свыше 155 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки более 155 военных убитыми и ранеными и 14 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в субботу в сводке Минобороны России.
По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено удары по подразделениям противника в районе Угледара, Павловки, Новополя в ДНР, а также в районе Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки на Запорожье. Кроме того, в районе Новомайорского в ДНР пресечены действия группы украинских диверсантов.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
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