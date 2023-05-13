https://ria.ru/20230513/donetsk-1871501835.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 13.05.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО

Украинские войска в 13.30 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:48

2023-05-13T13:48

2023-05-13T13:48

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины