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Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/donetsk-1871501835.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО
Украинские войска в 13.30 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:48
2023-05-13T13:48
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ снова выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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