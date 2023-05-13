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Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО
Украинские войска в 13.30 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:48
2023-05-13T13:48
2023-05-13T13:48
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку еще десять ракет из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ снова выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО