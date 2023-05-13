https://ria.ru/20230513/donetsk-1871500581.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13:20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:39
2023-05-13T13:39
2023-05-13T13:40
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13:20 выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку