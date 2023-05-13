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Появились подробности обстрела украинскими войсками школы в Донецке - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 13.05.2023 (обновлено: 10:37 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/donetsk-1871476631.html
Появились подробности обстрела украинскими войсками школы в Донецке
Появились подробности обстрела украинскими войсками школы в Донецке - РИА Новости, 13.05.2023
Появились подробности обстрела украинскими войсками школы в Донецке
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, повреждена школа 51, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:36
2023-05-13T10:37
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, повреждена школа 51, передает корреспондент РИА Новости. Школа уже и ранее неоднократно обстреливалась ВСУ еще со времен 2014 года, после чего была восстановлена. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что "украинские фашисты продолжают целенаправленно уничтожать мирных жителей Донецка и всю городскую инфраструктуру". "В школе №51 в Куйбышевском районе существенные повреждения кровли и остекления", - написал он. Украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
донецк
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
Появились подробности обстрела украинскими войсками школы в Донецке

Вахтер рассказал о разрушении окон и стен после украинского обстрела школы №51 в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, повреждена школа 51, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Повылетало всё - окна, разрушена рама, даже стены, трещины пошли по стенам вот здесь на втором этаже и вот здесь по фундаменту", - рассказал школьный вахтер Евгений.
Школа уже и ранее неоднократно обстреливалась ВСУ еще со времен 2014 года, после чего была восстановлена.
«
"По-моему, в 2015 году был прилет в крышу - залатали, сделали. Тогда рядом падало, ее сильно не зацепило, только осколки летали, там дальше падали возле того дома. А где-то месяц назад упало вот здесь, во дворе, как раз возле подстанции, и полностью повылетали все стекла в столовой, в классах, там и двери были разрушены", - рассказал он.
Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что "украинские фашисты продолжают целенаправленно уничтожать мирных жителей Донецка и всю городскую инфраструктуру". "В школе №51 в Куйбышевском районе существенные повреждения кровли и остекления", - написал он.
Украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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