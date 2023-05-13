Появились подробности обстрела украинскими войсками школы в Донецке

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"По-моему, в 2015 году был прилет в крышу - залатали, сделали. Тогда рядом падало, ее сильно не зацепило, только осколки летали, там дальше падали возле того дома. А где-то месяц назад упало вот здесь, во дворе, как раз возле подстанции, и полностью повылетали все стекла в столовой, в классах, там и двери были разрушены", - рассказал он.