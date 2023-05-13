Появились подробности обстрела украинскими войсками школы в Донецке
Вахтер рассказал о разрушении окон и стен после украинского обстрела школы №51 в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, повреждена школа 51, передает корреспондент РИА Новости.
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"Повылетало всё - окна, разрушена рама, даже стены, трещины пошли по стенам вот здесь на втором этаже и вот здесь по фундаменту", - рассказал школьный вахтер Евгений.
Школа уже и ранее неоднократно обстреливалась ВСУ еще со времен 2014 года, после чего была восстановлена.
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"По-моему, в 2015 году был прилет в крышу - залатали, сделали. Тогда рядом падало, ее сильно не зацепило, только осколки летали, там дальше падали возле того дома. А где-то месяц назад упало вот здесь, во дворе, как раз возле подстанции, и полностью повылетали все стекла в столовой, в классах, там и двери были разрушены", - рассказал он.
Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что "украинские фашисты продолжают целенаправленно уничтожать мирных жителей Донецка и всю городскую инфраструктуру". "В школе №51 в Куйбышевском районе существенные повреждения кровли и остекления", - написал он.
Украинские войска за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).