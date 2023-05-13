https://ria.ru/20230513/donetsk-1871467284.html
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:44
2023-05-13T08:44
2023-05-13T08:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
донецк
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Мэр Кулемзин: здание школы №51 повредило при обстреле Донецка украинскими войсками