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Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:44 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/donetsk-1871467284.html
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 13.05.2023
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:44
2023-05-13T08:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
донецк
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Мэр Кулемзин: здание школы №51 повредило при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Куйбышевского района со стороны украинских карателей повреждено здание школы №51. Осколками посечён фасад, входная дверь, выбиты окна", - написал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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