https://ria.ru/20230513/donetsk-1871467284.html

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 13.05.2023

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T08:44

2023-05-13T08:44

2023-05-13T08:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fec2628aaf8a6905890e4de768d6c426.jpg

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Здание школы в Куйбышевском районе Донецка получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины