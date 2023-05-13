https://ria.ru/20230513/donbass-1871489391.html

Украинские войска за час выпустили 30 натовских снарядов по территории ДНР

Украинские войска за час выпустили 30 натовских снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 13.05.2023

Украинские войска за час выпустили 30 натовских снарядов по территории ДНР

Украинские войска за час обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 30 снарядов калибром 155 миллиметров и 14 снарядов калибром 152... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:08

2023-05-13T12:08

2023-05-13T12:08

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 30 снарядов калибром 155 миллиметров и 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ведомство также сообщило, что в 10:40 по населенному пункту Горловка (Никитовский район) было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметров , в 10:45 по населенному пункту Ясиноватая было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров и в 11:00 по городу Донецку (Куйбышевский район) было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины