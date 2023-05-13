Украинские войска за час выпустили 30 натовских снарядов по территории ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за час обстреляли пять населенных пунктов республики
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецкой области
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 30 снарядов калибром 155 миллиметров и 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09:55 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 10:15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Зайцево: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметров...10:20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...10:35 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства.
Ведомство также сообщило, что в 10:40 по населенному пункту Горловка (Никитовский район) было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметров , в 10:45 по населенному пункту Ясиноватая было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров и в 11:00 по городу Донецку (Куйбышевский район) было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.