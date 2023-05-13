В Госдуме выступили за разработку новой военно-морской доктрины России
Депутат ГД Затулин выступил за разработку и принятие новой военно-морской доктрины России
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил РИА Новости, что в России необходима разработка и принятие новой военно-морской доктрины.
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"Нужна новая военно-морская доктрина, которая была бы подготовлена людьми, которые знают флот и понимают его роль в стратегии. Недопустимо, когда флот рассматривают как придаток сухопутных сил, когда парад в день флота принимает армейский генерал, каким бы звездным он не был. В сталинские времена, когда приказы исполнялись неукоснительно, существовали одномоментно наркомат обороны и наркомат ВМФ. Почему? Потому что "не можно впрячь в одну телегу коня и трепетную лань": в рамках одного ведомства всегда интересы армии в нашей стране будут подавлять интересы флота, а такого не должно быть. И сумма многих малотоннажных кораблей никак не компенсирует отказ от авианосцев и крейсеров, способных демонстрировать флаг России вдали от ее берегов", - сказал Затулин.
Он напомнил, что ранее флоты были переданы в подчинение сухопутным военным округам, что нарушило централизованное руководство ВМФ. Он назвал правильным и давно назревшим готовящееся решение о выведении флотов из подчинения военных округов и возврате прямого подчинения российских флотов Главкомату ВМФ России.
Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил ранее командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов. На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр".