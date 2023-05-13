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В Госдуме выступили за разработку новой военно-морской доктрины России - РИА Новости, 13.05.2023
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09:03 13.05.2023 (обновлено: 09:04 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/doktrina-1871468496.html
В Госдуме выступили за разработку новой военно-морской доктрины России
В Госдуме выступили за разработку новой военно-морской доктрины России - РИА Новости, 13.05.2023
В Госдуме выступили за разработку новой военно-морской доктрины России
Депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил РИА Новости, что РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:03
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безопасность
россия
константин затулин
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил РИА Новости, что в России необходима разработка и принятие новой военно-морской доктрины. Он напомнил, что ранее флоты были переданы в подчинение сухопутным военным округам, что нарушило централизованное руководство ВМФ. Он назвал правильным и давно назревшим готовящееся решение о выведении флотов из подчинения военных округов и возврате прямого подчинения российских флотов Главкомату ВМФ России. Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил ранее командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов. На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр".
https://ria.ru/20230513/flot-1871464302.html
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безопасность, россия, константин затулин, госдума рф, вмф рф
Безопасность, Россия, Константин Затулин, Госдума РФ, ВМФ РФ
В Госдуме выступили за разработку новой военно-морской доктрины России

Депутат ГД Затулин выступил за разработку и принятие новой военно-морской доктрины России

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время выхода кораблей Балтийского флота в море - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил РИА Новости, что в России необходима разработка и принятие новой военно-морской доктрины.
«
"Нужна новая военно-морская доктрина, которая была бы подготовлена людьми, которые знают флот и понимают его роль в стратегии. Недопустимо, когда флот рассматривают как придаток сухопутных сил, когда парад в день флота принимает армейский генерал, каким бы звездным он не был. В сталинские времена, когда приказы исполнялись неукоснительно, существовали одномоментно наркомат обороны и наркомат ВМФ. Почему? Потому что "не можно впрячь в одну телегу коня и трепетную лань": в рамках одного ведомства всегда интересы армии в нашей стране будут подавлять интересы флота, а такого не должно быть. И сумма многих малотоннажных кораблей никак не компенсирует отказ от авианосцев и крейсеров, способных демонстрировать флаг России вдали от ее берегов", - сказал Затулин.
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Он напомнил, что ранее флоты были переданы в подчинение сухопутным военным округам, что нарушило централизованное руководство ВМФ. Он назвал правильным и давно назревшим готовящееся решение о выведении флотов из подчинения военных округов и возврате прямого подчинения российских флотов Главкомату ВМФ России.
Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил ранее командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов. На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр".
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БезопасностьРоссияКонстантин ЗатулинГосдума РФВМФ РФ
 
 
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