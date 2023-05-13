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Минфин США пообещал в течение двух недель уведомить о возможном дефолте
Минфин США пообещал в течение двух недель уведомить о возможном дефолте - РИА Новости, 13.05.2023
Минфин США пообещал в течение двух недель уведомить о возможном дефолте
Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в течение двух ближайших недель уведомит конгресс о сроках возможного дефолта, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T06:08
2023-05-13T06:08
2023-05-13T15:59
сша
джанет йеллен
джо байден
министерство финансов сша
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в течение двух ближайших недель уведомит конгресс о сроках возможного дефолта, передает агентство Блумберг. Ранее она предупреждала, что без решения по госдолгу правительство окажется не в состоянии продолжать выполнение всех своих обязательств, возможно, уже к 1 июня. "Я не хочу конкретизировать, когда мы будем обновлять (информацию. — Прим. ред.), <...> но, несомненно, в течение следующих нескольких недель", — отметила Йеллен в интервью агентству. На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт США обернется проблемами для всего мира. В таком случае экономика США "скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб", предупреждал он. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.
https://ria.ru/20230511/defolt-1871128196.html
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сша, джанет йеллен, джо байден, министерство финансов сша
США, Джанет Йеллен, Джо Байден, Министерство финансов США
Минфин США пообещал в течение двух недель уведомить о возможном дефолте
Глава Минфина США Йеллен в течение двух недель уведомит конгресс о возможном дефолте
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в течение двух ближайших недель уведомит конгресс о сроках возможного дефолта, передает
агентство Блумберг.
Ранее она предупреждала, что без решения по госдолгу правительство окажется не в состоянии продолжать выполнение всех своих обязательств, возможно, уже к 1 июня.
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"Я не хочу конкретизировать, когда мы будем обновлять (информацию. — Прим. ред.), <...> но, несомненно, в течение следующих нескольких недель", — отметила Йеллен в интервью агентству.
На этой неделе президент США Джо Байден
заявил, что возможный дефолт США обернется проблемами для всего мира. В таком случае экономика США "скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб", предупреждал он.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.
Байден пригрозил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира