https://ria.ru/20230513/defolt-1871458207.html

Минфин США пообещал в течение двух недель уведомить о возможном дефолте

Минфин США пообещал в течение двух недель уведомить о возможном дефолте - РИА Новости, 13.05.2023

Минфин США пообещал в течение двух недель уведомить о возможном дефолте

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в течение двух ближайших недель уведомит конгресс о сроках возможного дефолта, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T06:08

2023-05-13T06:08

2023-05-13T15:59

сша

джанет йеллен

джо байден

министерство финансов сша

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в течение двух ближайших недель уведомит конгресс о сроках возможного дефолта, передает агентство Блумберг. Ранее она предупреждала, что без решения по госдолгу правительство окажется не в состоянии продолжать выполнение всех своих обязательств, возможно, уже к 1 июня. "Я не хочу конкретизировать, когда мы будем обновлять (информацию. — Прим. ред.), <...> но, несомненно, в течение следующих нескольких недель", — отметила Йеллен в интервью агентству. На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт США обернется проблемами для всего мира. В таком случае экономика США "скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб", предупреждал он. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.

https://ria.ru/20230511/defolt-1871128196.html

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