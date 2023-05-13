Рейтинг@Mail.ru
В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 13.05.2023 (обновлено: 10:42 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/cheytac-1871453066.html
В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac
В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac - РИА Новости, 13.05.2023
В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac
В России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac — начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T03:04
2023-05-13T10:42
безопасность
россия
сша
австралия
владислав лобаев
lobaev arms
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864746959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3d035df7a8462c3b082d3c69e8e50dc.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac — начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих, сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.Лобаев пояснил, что до недавнего времени для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в Штатах и Финляндии.Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия компания Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) — первое в истории России частное оборонное предприятие.Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании является "Сумрак" — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при "рекордной" стрельбе — 4,2 километра).
https://ria.ru/20230331/avtovaz-1862076469.html
россия
сша
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864746959_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_8bd94db4651c5fc7776615aea6afe6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сша, австралия, владислав лобаев, lobaev arms, технологии
Безопасность, Россия, США, Австралия, Владислав Лобаев, Lobaev Arms, Технологии
В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac

В России ипортозаместили патрон Cheytac, его производят из отечественных комплектующих

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВинтовка DVL-10 "Урбана" разработки Lobaev Arms
Винтовка DVL-10 Урбана разработки Lobaev Arms - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Винтовка DVL-10 "Урбана" разработки Lobaev Arms. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac — начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих, сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
«

"Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac, уже начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие", — сказал он.

Лобаев пояснил, что до недавнего времени для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в Штатах и Финляндии.
Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия компания Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) — первое в истории России частное оборонное предприятие.
Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании является "Сумрак" — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при "рекордной" стрельбе — 4,2 километра).
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
"АвтоВАЗ" импортозаместит детали, с поставками которых возникли проблемы
31 марта, 11:40
 
БезопасностьРоссияСШААвстралияВладислав ЛобаевLobaev ArmsТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала