https://ria.ru/20230513/cheytac-1871453066.html

В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac

В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac - РИА Новости, 13.05.2023

В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac

В России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac — начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T03:04

2023-05-13T03:04

2023-05-13T10:42

безопасность

россия

сша

австралия

владислав лобаев

lobaev arms

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864746959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3d035df7a8462c3b082d3c69e8e50dc.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac — начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих, сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.Лобаев пояснил, что до недавнего времени для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в Штатах и Финляндии.Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия компания Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) — первое в истории России частное оборонное предприятие.Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании является "Сумрак" — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при "рекордной" стрельбе — 4,2 километра).

https://ria.ru/20230331/avtovaz-1862076469.html

россия

сша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сша, австралия, владислав лобаев, lobaev arms, технологии