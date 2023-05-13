https://ria.ru/20230513/cheytac-1871453066.html
В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac
В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac - РИА Новости, 13.05.2023
В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac
В России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac — начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T03:04
2023-05-13T03:04
2023-05-13T10:42
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технологии
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac — начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих, сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.Лобаев пояснил, что до недавнего времени для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в Штатах и Финляндии.Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия компания Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) — первое в истории России частное оборонное предприятие.Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании является "Сумрак" — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при "рекордной" стрельбе — 4,2 километра).
https://ria.ru/20230331/avtovaz-1862076469.html
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безопасность, россия, сша, австралия, владислав лобаев, lobaev arms, технологии
Безопасность, Россия, США, Австралия, Владислав Лобаев, Lobaev Arms, Технологии
В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac
В России ипортозаместили патрон Cheytac, его производят из отечественных комплектующих