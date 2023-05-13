https://ria.ru/20230513/britaniya-1871536626.html

Депутат Госдумы призвал разорвать дипотношения с Британией

Депутат Госдумы призвал разорвать дипотношения с Британией - РИА Новости, 13.05.2023

Депутат Госдумы призвал разорвать дипотношения с Британией

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет после нанесения британскими ракетами удара по российской территории призвал разорвать дипломатические... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T18:00

2023-05-13T18:00

2023-05-13T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

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великобритания

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михаил шеремет

госдума рф

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет после нанесения британскими ракетами удара по российской территории призвал разорвать дипломатические отношения с Великобританией. Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в субботу в Минобороны РФ. По его мнению, также необходимо демилитаризировать западные границы Украины, примыкающие к Польше, чтобы остановить переброску с "дикого Запада" на Украину летального оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230512/rakety-1871442828.html

https://ria.ru/20230512/rakety-1871430180.html

украина

великобритания

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, великобритания, россия, михаил шеремет, госдума рф, нато