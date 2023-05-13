Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области - РИА Новости, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 13.05.2023 (обновлено: 00:26 14.05.2023)
https://ria.ru/20230513/bpla-1871572292.html
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области - РИА Новости, 14.05.2023
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародубе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-13T23:57
2023-05-14T00:26
брянская область
украина
россия
бпла
александр богомаз
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857950325_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_f1abfab9b751be96369dd413bea1b44b.jpg
БРЯНСК, 14 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародубе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.Уточняется, что в результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы.По данным сайта предприятия, ОАО "Консервсушпрод" занимается производством консервов, молочной продукции, индивидуальных рационов питания, готовых первых и вторых блюд.
https://ria.ru/20230512/bespilotnik-1871392834.html
брянская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857950325_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_174aaff5817fe7b03a72733691aa4ca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, украина, россия, бпла, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Украина, Россия, БПЛА, Александр Богомаз, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области, пострадавших нет

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 14 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародубе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«
"Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. Пострадавших нет",- говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы.
По данным сайта предприятия, ОАО "Консервсушпрод" занимается производством консервов, молочной продукции, индивидуальных рационов питания, готовых первых и вторых блюд.
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
На западе Крыма силы ПВО сбили украинский беспилотник
12 мая, 17:57
 
Брянская областьУкраинаРоссияБПЛААлександр БогомазПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала