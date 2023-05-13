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Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области - РИА Новости, 14.05.2023

Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародубе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-13T23:57

2023-05-13T23:57

2023-05-14T00:26

брянская область

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россия

бпла

александр богомаз

происшествия

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БРЯНСК, 14 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародубе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.Уточняется, что в результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы.По данным сайта предприятия, ОАО "Консервсушпрод" занимается производством консервов, молочной продукции, индивидуальных рационов питания, готовых первых и вторых блюд.

https://ria.ru/20230512/bespilotnik-1871392834.html

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брянская область, украина, россия, бпла, александр богомаз, происшествия