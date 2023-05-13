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Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области - РИА Новости, 14.05.2023
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародубе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-13T23:57
2023-05-13T23:57
2023-05-14T00:26
брянская область
украина
россия
бпла
александр богомаз
происшествия
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БРЯНСК, 14 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в городе Стародубе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.Уточняется, что в результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы.По данным сайта предприятия, ОАО "Консервсушпрод" занимается производством консервов, молочной продукции, индивидуальных рационов питания, готовых первых и вторых блюд.
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брянская область, украина, россия, бпла, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Украина, Россия, БПЛА, Александр Богомаз, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области, пострадавших нет