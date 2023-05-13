https://ria.ru/20230513/borrel-1871506693.html
Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Киеву
Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Киеву - РИА Новости, 13.05.2023
Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Киеву
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Украине. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:22
2023-05-13T14:22
2023-05-13T19:42
в мире
украина
киев
артемовск
жозеп боррель
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Украине."Россия осуществляет удары на большом расстоянии, украинцы должны иметь возможность достигать такой же дальности", — сказал дипломат.При этом он напомнил, что в районе Артемовска Украине требуется около тысячи артиллерийских выстрелов в день.Великобритания 11 мая заявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации — около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут применяться по целям только на территории, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России.Уже 12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по Луганску этим оружием.
https://ria.ru/20230512/borrel-1871437059.html
украина
киев
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_789d1922b53b344f48819a57e5d749d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, артемовск, жозеп боррель, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Артемовск, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Киеву
Глава дипломатии ЕС Боррель поддержал поставки Украине дальнобойных вооружений
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
поддержал поставки дальнобойного оружия Украине.
"Россия осуществляет удары на большом расстоянии, украинцы должны иметь возможность достигать такой же дальности", — сказал дипломат.
При этом он напомнил, что в районе Артемовска Украине требуется около тысячи артиллерийских выстрелов в день.
Великобритания 11 мая заявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации — около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут применяться по целям только на территории, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России.
Уже 12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по Луганску этим оружием.
Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине