https://ria.ru/20230513/borrel-1871506693.html

Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Киеву

Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Киеву - РИА Новости, 13.05.2023

Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Киеву

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Украине. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:22

2023-05-13T14:22

2023-05-13T19:42

в мире

украина

киев

артемовск

жозеп боррель

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Украине."Россия осуществляет удары на большом расстоянии, украинцы должны иметь возможность достигать такой же дальности", — сказал дипломат.При этом он напомнил, что в районе Артемовска Украине требуется около тысячи артиллерийских выстрелов в день.Великобритания 11 мая заявила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации — около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут применяться по целям только на территории, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России.Уже 12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по Луганску этим оружием.

https://ria.ru/20230512/borrel-1871437059.html

украина

киев

артемовск

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в мире, украина, киев, артемовск, жозеп боррель, владимир путин, вооруженные силы украины