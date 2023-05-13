Рейтинг@Mail.ru
"Просто замолчи". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о России - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 13.05.2023 (обновлено: 17:13 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/berbok-1871471114.html
"Просто замолчи". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о России
"Просто замолчи". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о России - РИА Новости, 13.05.2023
"Просто замолчи". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о России
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:29
2023-05-13T17:13
в мире
анналена бербок
мид германии
евросоюз
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения в Россию приравниваются к участию в конфликте на Украине. "Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!" — написал один из комментаторов. "А как насчет поставок ЕС на Украину? Является ли это участием в конфликте?" — поинтересовался другой."У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать", — добавил третий. "Западные страны, которые посылают оружие на Украину, приравниваются к участию в конфликте на Украине против России!" — заявил еще один пользователь."А немцы все еще верят, что что-то изменится к лучшему с этими людьми во главе?" — заключили читатели. Свое заявление Бербок сделала на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза. Кроме того, она призвала "все страны мира" не поддерживать российскую спецоперацию.
https://ria.ru/20230513/flot-1871389423.html
https://ria.ru/20230511/kontrnastuplenie-1871078528.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_132:0:1800:1251_1920x0_80_0_0_b108431e0a6637210b92b3f2a0d6ff9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анналена бербок, мид германии, евросоюз, украина, россия
В мире, Анналена Бербок, МИД Германии, Евросоюз, Украина, Россия
"Просто замолчи". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о России

Пользователи Twitter осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок к миру не помогать оружием России

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения в Россию приравниваются к участию в конфликте на Украине.
"Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!" — написал один из комментаторов.
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
"Серьезный козырь". Кому передали ключи от Крыма
Вчера, 08:00
"А как насчет поставок ЕС на Украину? Является ли это участием в конфликте?" — поинтересовался другой.
"У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать", — добавил третий.
"Западные страны, которые посылают оружие на Украину, приравниваются к участию в конфликте на Украине против России!" — заявил еще один пользователь.
"А немцы все еще верят, что что-то изменится к лучшему с этими людьми во главе?" — заключили читатели.
Свое заявление Бербок сделала на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза. Кроме того, она призвала "все страны мира" не поддерживать российскую спецоперацию.
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Вашингтон в ярости: Киев срывает контрнаступление
11 мая, 16:07
 
В миреАнналена БербокМИД ГерманииЕвросоюзУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала