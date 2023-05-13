https://ria.ru/20230513/berbok-1871471114.html
"Просто замолчи". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о России
"Просто замолчи". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о России - РИА Новости, 13.05.2023
"Просто замолчи". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о России
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:29
2023-05-13T09:29
2023-05-13T17:13
в мире
анналена бербок
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения в Россию приравниваются к участию в конфликте на Украине. "Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!" — написал один из комментаторов. "А как насчет поставок ЕС на Украину? Является ли это участием в конфликте?" — поинтересовался другой."У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать", — добавил третий. "Западные страны, которые посылают оружие на Украину, приравниваются к участию в конфликте на Украине против России!" — заявил еще один пользователь."А немцы все еще верят, что что-то изменится к лучшему с этими людьми во главе?" — заключили читатели. Свое заявление Бербок сделала на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза. Кроме того, она призвала "все страны мира" не поддерживать российскую спецоперацию.
https://ria.ru/20230513/flot-1871389423.html
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в мире, анналена бербок, мид германии, евросоюз, украина, россия
В мире, Анналена Бербок, МИД Германии, Евросоюз, Украина, Россия
"Просто замолчи". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о России
Пользователи Twitter осудили призыв главы МИД ФРГ Бербок к миру не помогать оружием России
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения в Россию приравниваются к участию в конфликте на Украине.
"Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Украине
оружие. Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!" — написал один из комментаторов.
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"А как насчет поставок ЕС на Украину? Является ли это участием в конфликте?" — поинтересовался другой.
"У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать", — добавил третий.
"Западные страны, которые посылают оружие на Украину, приравниваются к участию в конфликте на Украине против России!" — заявил еще один пользователь.
"А немцы все еще верят, что что-то изменится к лучшему с этими людьми во главе?" — заключили читатели.
Свое заявление Бербок сделала на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза. Кроме того, она призвала "все страны мира" не поддерживать российскую спецоперацию.
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