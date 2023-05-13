https://ria.ru/20230513/belaes-1871503035.html

В Белоруссии сообщили о подключении к сети второго энергоблока БелАЭС

В Белоруссии сообщили о подключении к сети второго энергоблока БелАЭС - РИА Новости, 13.05.2023

В Белоруссии сообщили о подключении к сети второго энергоблока БелАЭС

Минэнерго Белоруссии сообщило, что второй энергоблок Белорусской АЭС подключен к энергосистеме страны и выдал в нее первые киловатт-часы электроэнергии. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:57

2023-05-13T13:57

2023-05-13T13:58

белоруссия

гродненская область

белорусская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Минэнерго Белоруссии сообщило, что второй энергоблок Белорусской АЭС подключен к энергосистеме страны и выдал в нее первые киловатт-часы электроэнергии. "Тринадцатого мая 2023 года в 13.24 (совпадает с мск) в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС. Он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии", - говорится в сообщении министерства в его телеграм-канале. Отмечается, что синхронизации турбогенератора второго энергоблока атомной станции с энергосистемой предшествовал большой объем работ, в том числе по выводу реакторной установки в критическое состояние, затем - на минимально-контролируемый уровень мощности с дальнейшим ее повышением до 40 %. "Все технологические операции выполнены в соответствии с регламентом, с соблюдением необходимых требований безопасности", - подчеркивается в сообщении. "Осуществлен один из самых важных и ответственных подэтапов энергетического пуска блока, который стал результатом масштабной работы, связанной с монтажом и наладкой оборудования, проведением серьезных подготовительных операций перед толчком турбины и опробованием ее работы на холостом ходу. Второй энергоблок БелАЭС успешно включен в объединенную энергосистему, производимая им электроэнергия поступает потребителям страны", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Виктора Каранкевича. Согласно сообщению, в ближайшее время специалисты продолжат поэтапное освоение мощности реактора блока до 100% – впереди этап его опытно-промышленной эксплуатации. "Он предусматривает широкий спектр испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с его отключением от сети. Ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году", - добавили в пресс-службе. Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Второй энергоблок введут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года, заявлял в марте министр энергетики Виктор Каранкевич. В марте в министерстве сообщали, что второй энергоблок Белорусской АЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности.

https://ria.ru/20230511/toplivo-1870921469.html

https://ria.ru/20230503/stroitelstvo-1869375720.html

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868207473.html

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Екатерина Зайцева

белоруссия, гродненская область, белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире