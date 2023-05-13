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Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности - РИА Новости, 13.05.2023
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06:35 13.05.2023 (обновлено: 09:13 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/bayden-1871458905.html
Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности
Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности - РИА Новости, 13.05.2023
Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности
Представители Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором потребовали от него либо пройти проверку умственных... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T06:35
2023-05-13T09:13
сша
джо байден
ронни джексон
в мире
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Представители Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором потребовали от него либо пройти проверку умственных способностей, либо отказаться от участия в выборах 2024 года, передает телеканал Fox News.Инициатором письма стал конгрессмен Ронни Джексон, а всего его подписал 61 республиканец. Они обращают внимание на то, что с тех пор как Байден стал президентом, отправляли три письма с подобными запросами, но Белый дом все их проигнорировал. И хотя в 2021 и 2023 годах президент проходил медосмотр, нет никаких сведений о том, что ему предлагались какие-либо когнитивные тесты.Байден, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В конце апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.
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сша, джо байден, ронни джексон, в мире
США, Джо Байден, Ронни Джексон, В мире
Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности

Конгрессмены потребовали от Байдена пройти когнитивный тест или отказаться от выборов

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Представители Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором потребовали от него либо пройти проверку умственных способностей, либо отказаться от участия в выборах 2024 года, передает телеканал Fox News.
«

"Мы призываем вас либо отказаться от попытки переизбираться на второй срок, либо пройти клинически подтвержденную оценку умственных способностей и сделать эти результаты доступными для общественности", — говорится в документе.

Инициатором письма стал конгрессмен Ронни Джексон, а всего его подписал 61 республиканец. Они обращают внимание на то, что с тех пор как Байден стал президентом, отправляли три письма с подобными запросами, но Белый дом все их проигнорировал. И хотя в 2021 и 2023 годах президент проходил медосмотр, нет никаких сведений о том, что ему предлагались какие-либо когнитивные тесты.
Байден, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В конце апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.
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