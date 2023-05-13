https://ria.ru/20230513/bayden-1871458905.html

Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности

Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности - РИА Новости, 13.05.2023

Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности

Представители Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором потребовали от него либо пройти проверку умственных... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T06:35

2023-05-13T06:35

2023-05-13T09:13

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джо байден

ронни джексон

в мире

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Представители Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором потребовали от него либо пройти проверку умственных способностей, либо отказаться от участия в выборах 2024 года, передает телеканал Fox News.Инициатором письма стал конгрессмен Ронни Джексон, а всего его подписал 61 республиканец. Они обращают внимание на то, что с тех пор как Байден стал президентом, отправляли три письма с подобными запросами, но Белый дом все их проигнорировал. И хотя в 2021 и 2023 годах президент проходил медосмотр, нет никаких сведений о том, что ему предлагались какие-либо когнитивные тесты.Байден, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В конце апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.

https://ria.ru/20230513/bayden-1871457636.html

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сша, джо байден, ронни джексон, в мире