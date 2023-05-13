https://ria.ru/20230513/barelef-1871454006.html
В Венесуэле установят барельеф основоположникам российской космонавтики
В Венесуэле установят барельеф основоположникам российской космонавтики - РИА Новости, 13.05.2023
В Венесуэле установят барельеф основоположникам российской космонавтики
Руководство Политехнического университета Вооруженных сил Венесуэлы поддержало идею установки на своей территории барельефа с изображениями Константина... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T03:51
2023-05-13T03:51
2023-05-13T03:51
венесуэла
россия
каракас
константин циолковский
сергей королев
юрий гагарин (космонавт)
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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Руководство Политехнического университета Вооруженных сил Венесуэлы поддержало идею установки на своей территории барельефа с изображениями Константина Циолковского, Сергея Королёва и Юрия Гагарина, скульптуру им передаст в дар российский фонд, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каракасе. В своей речи на заседании университетского совета российский посол Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул, что барельеф станет символом продуктивного сотрудничества России и Венесуэлы в сфере освоения космоса. Россия и Венесуэла в 2021 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
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венесуэла, россия, каракас, константин циолковский, сергей королев, юрий гагарин (космонавт)
Венесуэла, Россия, Каракас, Константин Циолковский, Сергей Королев, Юрий Гагарин (космонавт)
В Венесуэле установят барельеф основоположникам российской космонавтики
В Венесуэле установят барельеф с изображениями Циолковского, Королева и Гагарина
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Руководство Политехнического университета Вооруженных сил Венесуэлы поддержало идею установки на своей территории барельефа с изображениями Константина Циолковского, Сергея Королёва и Юрия Гагарина, скульптуру им передаст в дар российский фонд, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каракасе.
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"Руководство университета единогласно поддержало установку на территории учебного заведения барельефа с изображением Константина Циолковского, Сергея Королева и Юрия Гагарина. Скульптура будет передана в дар университету российским Международным благотворительным общественным фондом "Диалог культур - Единый мир", - рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
В своей речи на заседании университетского совета российский посол Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул, что барельеф станет символом продуктивного сотрудничества России и Венесуэлы в сфере освоения космоса.
Россия и Венесуэла в 2021 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.
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