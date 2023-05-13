https://ria.ru/20230513/barelef-1871454006.html

В Венесуэле установят барельеф основоположникам российской космонавтики

В Венесуэле установят барельеф основоположникам российской космонавтики - РИА Новости, 13.05.2023

В Венесуэле установят барельеф основоположникам российской космонавтики

Руководство Политехнического университета Вооруженных сил Венесуэлы поддержало идею установки на своей территории барельефа с изображениями Константина... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T03:51

2023-05-13T03:51

2023-05-13T03:51

венесуэла

россия

каракас

константин циолковский

сергей королев

юрий гагарин (космонавт)

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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Руководство Политехнического университета Вооруженных сил Венесуэлы поддержало идею установки на своей территории барельефа с изображениями Константина Циолковского, Сергея Королёва и Юрия Гагарина, скульптуру им передаст в дар российский фонд, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каракасе. В своей речи на заседании университетского совета российский посол Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул, что барельеф станет символом продуктивного сотрудничества России и Венесуэлы в сфере освоения космоса. Россия и Венесуэла в 2021 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

https://ria.ru/20230513/kosmonavty-1871448063.html

венесуэла

россия

каракас

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венесуэла, россия, каракас, константин циолковский, сергей королев, юрий гагарин (космонавт)