Аллею Памяти в честь погибших участников СВО высадили в Балашихе
© Фото : пресс-служба городского округа Балашиха Аллея Памяти в честь погибших участников специальной военной операции на проспекте Ленина в подмосковной Балашихе
© Фото : пресс-служба городского округа Балашиха
Аллея Памяти в честь погибших участников специальной военной операции на проспекте Ленина в подмосковной Балашихе
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Аллею Памяти в честь погибших участников специальной военной операции высадили на проспекте Ленина в подмосковной Балашихе в рамках областной акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба городского округа.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров вместе с семьями военнослужащих посадили 39 саженцев кленов, на ветви которых прикрепили таблички с именами героев.
К акции присоединились командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, генерал-майор Николай Кузнецов и военнослужащие дивизии, председатель Совета депутатов городского округа Геннадий Попов, руководитель регионального ресурсного центра "Волонтёры Подмосковья" в Балашихе Елена Жарова, сотрудники администрации.
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"Сегодня мы высаживаем деревья в центральном сквере около храма Александра Невского в память о бойцах, погибших в специальной военной операции. Тех, кто жил, работал, служил в дивизии имени Дзержинского, отдал свой воинский долг, защищая нашу Родину. Тех, кто проявил героизм и мужество. Вместе с детьми, женами, родителями наших бойцов мы посадили деревья и продолжили замечательную традицию, которая была основана сразу после победы в Великой Отечественной войне и является символом продолжения жизни тех, кто погиб, защищая Родину", - приводятся в сообщении слова Брынцалова.
Глава Балашихи, в свою очередь, поблагодарил председателя Комитета семей и воинов Отечества Наталью Махонину и всех членов семей, погибших военнослужащих за идею и участие в акции.
"Спасибо Наталье Махониной и другим вдовам, семьям погибших ребят, которые предложили организовать такую хорошую акцию. Мы сегодня все вместе ее реализовали. Высадили деревья в центре города и увековечили память, отдали дань уважения ребятам, которые сегодня ценой своей жизни защищают нашу свободу и независимость", - сказал Юров.
"Лес Победы" - эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Великой Отечественной войны. Акция проходит в Подмосковье с 2013 года.