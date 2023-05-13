https://ria.ru/20230513/balashikha-1871512143.html

Аллею Памяти в честь погибших участников СВО высадили в Балашихе

Аллею Памяти в честь погибших участников СВО высадили в Балашихе - РИА Новости, 13.05.2023

Аллею Памяти в честь погибших участников СВО высадили в Балашихе

Аллею Памяти в честь погибших участников специальной военной операции высадили на проспекте Ленина в подмосковной Балашихе в рамках областной акции "Лес... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:04

2023-05-13T15:04

2023-05-13T15:04

сергей юров

балашиха

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Аллею Памяти в честь погибших участников специальной военной операции высадили на проспекте Ленина в подмосковной Балашихе в рамках областной акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба городского округа.Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров вместе с семьями военнослужащих посадили 39 саженцев кленов, на ветви которых прикрепили таблички с именами героев. К акции присоединились командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, генерал-майор Николай Кузнецов и военнослужащие дивизии, председатель Совета депутатов городского округа Геннадий Попов, руководитель регионального ресурсного центра "Волонтёры Подмосковья" в Балашихе Елена Жарова, сотрудники администрации.Глава Балашихи, в свою очередь, поблагодарил председателя Комитета семей и воинов Отечества Наталью Махонину и всех членов семей, погибших военнослужащих за идею и участие в акции. "Спасибо Наталье Махониной и другим вдовам, семьям погибших ребят, которые предложили организовать такую хорошую акцию. Мы сегодня все вместе ее реализовали. Высадили деревья в центре города и увековечили память, отдали дань уважения ребятам, которые сегодня ценой своей жизни защищают нашу свободу и независимость", - сказал Юров. "Лес Победы" - эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Великой Отечественной войны. Акция проходит в Подмосковье с 2013 года.

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей юров, балашиха