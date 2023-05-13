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Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/artisty-1871514095.html
Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО
Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО - РИА Новости, 13.05.2023
Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что не поддерживает идею создания реестра артистов, которые не... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:18
2023-05-13T15:18
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
россия
новости культуры
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что не поддерживает идею создания реестра артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию. Ранее известный рэпер Аким Апачев предложил создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию, и блокировать их продукты на российских стриминговых площадках. "Не поддерживаю. Кто будет составлять этот реестр? Какие полномочия будут у этих людей, которые будут составлять такой реестр? Кто уполномочил их составлять такой реестр? Как гражданин и он, и любой человек может высказывать свое мнение относительно политической, общественной позиции, других людей и других граждан", - сказал Фадеев. Он отметил, что заниматься реестрами должны уполномоченные органы. "Давайте пусть этим занимаются уполномоченные органы. Например, министерство юстиции, которое определяет, кто является иностранным агентом, а кто нет. Они вполне квалифицированно справляются с этой работой", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html
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общество, валерий фадеев, россия, новости культуры, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Россия, Новости культуры, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО

Глава СПЧ Фадеев выступил против создания реестра артистов, не поддержавших спецоперацию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что не поддерживает идею создания реестра артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию.
Ранее известный рэпер Аким Апачев предложил создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию, и блокировать их продукты на российских стриминговых площадках.
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"Не поддерживаю. Кто будет составлять этот реестр? Какие полномочия будут у этих людей, которые будут составлять такой реестр? Кто уполномочил их составлять такой реестр? Как гражданин и он, и любой человек может высказывать свое мнение относительно политической, общественной позиции, других людей и других граждан", - сказал Фадеев.
Он отметил, что заниматься реестрами должны уполномоченные органы.
"Давайте пусть этим занимаются уполномоченные органы. Например, министерство юстиции, которое определяет, кто является иностранным агентом, а кто нет. Они вполне квалифицированно справляются с этой работой", - добавил Фадеев.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВалерий ФадеевРоссияНовости культурыСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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