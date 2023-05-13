https://ria.ru/20230513/artisty-1871514095.html
Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО
Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО - РИА Новости, 13.05.2023
Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что не поддерживает идею создания реестра артистов, которые не... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:18
2023-05-13T15:18
2023-05-13T15:18
специальная военная операция на украине
общество
валерий фадеев
россия
новости культуры
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что не поддерживает идею создания реестра артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию. Ранее известный рэпер Аким Апачев предложил создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию, и блокировать их продукты на российских стриминговых площадках. "Не поддерживаю. Кто будет составлять этот реестр? Какие полномочия будут у этих людей, которые будут составлять такой реестр? Кто уполномочил их составлять такой реестр? Как гражданин и он, и любой человек может высказывать свое мнение относительно политической, общественной позиции, других людей и других граждан", - сказал Фадеев. Он отметил, что заниматься реестрами должны уполномоченные органы. "Давайте пусть этим занимаются уполномоченные органы. Например, министерство юстиции, которое определяет, кто является иностранным агентом, а кто нет. Они вполне квалифицированно справляются с этой работой", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html
https://ria.ru/20230418/yurist-1865898467.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_df4ba1df1d623e984aa7662b57996835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фадеев, россия, новости культуры, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валерий Фадеев, Россия, Новости культуры, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО
Глава СПЧ Фадеев выступил против создания реестра артистов, не поддержавших спецоперацию
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что не поддерживает идею создания реестра артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию.
Ранее известный рэпер Аким Апачев предложил создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию, и блокировать их продукты на российских стриминговых площадках.
"Кто с мечом к нам придет": поле боя — культура
"Не поддерживаю. Кто будет составлять этот реестр? Какие полномочия будут у этих людей, которые будут составлять такой реестр? Кто уполномочил их составлять такой реестр? Как гражданин и он, и любой человек может высказывать свое мнение относительно политической, общественной позиции, других людей и других граждан", - сказал Фадеев.
Он отметил, что заниматься реестрами должны уполномоченные органы.
"Давайте пусть этим занимаются уполномоченные органы. Например, министерство юстиции, которое определяет, кто является иностранным агентом, а кто нет. Они вполне квалифицированно справляются с этой работой", - добавил Фадеев.
Юрист рассказал, какие меры могут ждать артистов, выступающих против России