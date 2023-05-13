https://ria.ru/20230513/artisty-1871514095.html

Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО

Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО - РИА Новости, 13.05.2023

Глава СПЧ выступил против создания реестра артистов, не поддержавших СВО

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что не поддерживает идею создания реестра артистов, которые не... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:18

2023-05-13T15:18

2023-05-13T15:18

специальная военная операция на украине

общество

валерий фадеев

россия

новости культуры

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что не поддерживает идею создания реестра артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию. Ранее известный рэпер Аким Апачев предложил создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию, и блокировать их продукты на российских стриминговых площадках. "Не поддерживаю. Кто будет составлять этот реестр? Какие полномочия будут у этих людей, которые будут составлять такой реестр? Кто уполномочил их составлять такой реестр? Как гражданин и он, и любой человек может высказывать свое мнение относительно политической, общественной позиции, других людей и других граждан", - сказал Фадеев. Он отметил, что заниматься реестрами должны уполномоченные органы. "Давайте пусть этим занимаются уполномоченные органы. Например, министерство юстиции, которое определяет, кто является иностранным агентом, а кто нет. Они вполне квалифицированно справляются с этой работой", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html

https://ria.ru/20230418/yurist-1865898467.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, валерий фадеев, россия, новости культуры, совет по правам человека при президенте рф (спч)