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На Херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ с американской гаубицей - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 13.05.2023 (обновлено: 05:20 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/artilleriya-1871455859.html
На Херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ с американской гаубицей
На Херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ с американской гаубицей - РИА Новости, 13.05.2023
На Херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ с американской гаубицей
Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу M777,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T05:06
2023-05-13T05:20
специальная военная операция на украине
сша
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу M777, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев. "На херсонском направлении артиллерийскими подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских националистов в районе населенных пунктов Ивановка, Антоновка и Тягинка. Уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномета, гаубица Д-30, живая сила противника", - рассказал офицер. Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань подавлены три разведывательных беспилотника.
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сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, В мире
На Херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ с американской гаубицей

Российские силы уничтожили на Херсонском направлении позиции ВСУ с американской гаубицей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ у самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу M777, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.
"На херсонском направлении артиллерийскими подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских националистов в районе населенных пунктов Ивановка, Антоновка и Тягинка. Уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномета, гаубица Д-30, живая сила противника", - рассказал офицер.
Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань подавлены три разведывательных беспилотника.
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ мире
 
 
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