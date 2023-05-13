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На Херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ с американской гаубицей
На Херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ с американской гаубицей - РИА Новости, 13.05.2023
На Херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ с американской гаубицей
Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу M777,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T05:06
2023-05-13T05:06
2023-05-13T05:20
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу M777, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев. "На херсонском направлении артиллерийскими подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских националистов в районе населенных пунктов Ивановка, Антоновка и Тягинка. Уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномета, гаубица Д-30, живая сила противника", - рассказал офицер. Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань подавлены три разведывательных беспилотника.
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сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, В мире
На Херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ с американской гаубицей
Российские силы уничтожили на Херсонском направлении позиции ВСУ с американской гаубицей
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу M777, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.
"На херсонском направлении артиллерийскими подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских националистов в районе населенных пунктов Ивановка, Антоновка и Тягинка. Уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномета, гаубица Д-30, живая сила противника", - рассказал офицер.
Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленовка, Крынки и Голая Пристань подавлены три разведывательных беспилотника.