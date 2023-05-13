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СМИ: Индия начнет возвращать артефакты, вывезенные Британской империей - РИА Новости, 13.05.2023
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07:40 13.05.2023 (обновлено: 16:55 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/artefakty-1871463092.html
СМИ: Индия начнет возвращать артефакты, вывезенные Британской империей
СМИ: Индия начнет возвращать артефакты, вывезенные Британской империей - РИА Новости, 13.05.2023
СМИ: Индия начнет возвращать артефакты, вывезенные Британской империей
Правительство Индии начнет долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению тысяч драгоценных артефактов, вывезенных в Великобританию за колониальный... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:40
2023-05-13T16:55
индия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство Индии начнет долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению тысяч драгоценных артефактов, вывезенных в Великобританию за колониальный период, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники. Отмечается, что это может стать крупнейшим требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания. Согласно Telegraph, Индия также хочет вернуть один из самых известных в мире бриллиантов "Кохинор". Как заявляет издание, процесс возвращения артефактов должен начаться в этом году.
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индия, великобритания
Индия, Великобритания
СМИ: Индия начнет возвращать артефакты, вывезенные Британской империей

Telegraph: Индия начнет кампанию по возвращению вывезенных Британской империей артефактов

© РИА Новости / Софья ПономареваЭкспонат выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир" — браслеты на плечо "ванки" (до 1765 г.). Музей Виктории и Альберта, Лондон
Экспонат выставки Индия: Драгоценности, покорившие мир — браслеты на плечо ванки (до 1765 г.). Музей Виктории и Альберта, Лондон - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Софья Пономарева
Экспонат выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир" — браслеты на плечо "ванки" (до 1765 г.). Музей Виктории и Альберта, Лондон . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство Индии начнет долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению тысяч драгоценных артефактов, вывезенных в Великобританию за колониальный период, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.
«

"Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи", — сообщается в материале издания.

Отмечается, что это может стать крупнейшим требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания.
Согласно Telegraph, Индия также хочет вернуть один из самых известных в мире бриллиантов "Кохинор".
Как заявляет издание, процесс возвращения артефактов должен начаться в этом году.
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