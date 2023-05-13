https://ria.ru/20230513/artefakty-1871463092.html

СМИ: Индия начнет возвращать артефакты, вывезенные Британской империей

СМИ: Индия начнет возвращать артефакты, вывезенные Британской империей - РИА Новости, 13.05.2023

СМИ: Индия начнет возвращать артефакты, вывезенные Британской империей

Правительство Индии начнет долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению тысяч драгоценных артефактов, вывезенных в Великобританию за колониальный... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:40

2023-05-13T07:40

2023-05-13T16:55

индия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100346/09/1003460971_0:131:1120:760_1920x0_80_0_0_6f230592b8c3c92d18de705b8019ff43.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство Индии начнет долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению тысяч драгоценных артефактов, вывезенных в Великобританию за колониальный период, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники. Отмечается, что это может стать крупнейшим требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания. Согласно Telegraph, Индия также хочет вернуть один из самых известных в мире бриллиантов "Кохинор". Как заявляет издание, процесс возвращения артефактов должен начаться в этом году.

https://ria.ru/20230510/egipet-1870728459.html

индия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, великобритания