СМИ: Индия начнет возвращать артефакты, вывезенные Британской империей
Telegraph: Индия начнет кампанию по возвращению вывезенных Британской империей артефактов
© РИА Новости / Софья ПономареваЭкспонат выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир" — браслеты на плечо "ванки" (до 1765 г.). Музей Виктории и Альберта, Лондон
Экспонат выставки "Индия: Драгоценности, покорившие мир" — браслеты на плечо "ванки" (до 1765 г.). Музей Виктории и Альберта, Лондон . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство Индии начнет долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению тысяч драгоценных артефактов, вывезенных в Великобританию за колониальный период, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.
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"Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи", — сообщается в материале издания.
Отмечается, что это может стать крупнейшим требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания.
Согласно Telegraph, Индия также хочет вернуть один из самых известных в мире бриллиантов "Кохинор".
Как заявляет издание, процесс возвращения артефактов должен начаться в этом году.