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В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции - РИА Новости, 13.05.2023
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10:20 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/arest-1871475161.html
В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции
В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции - РИА Новости, 13.05.2023
В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции
Центральный районный суд Кемерово арестовал до 6 июля предполагаемого исполнителя убийства мужчины на автостанции в городе Осинники Кемеровской области,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:20
2023-05-13T10:20
происшествия
кемеровская область
кемерово
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
осинники
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КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 6 июля предполагаемого исполнителя убийства мужчины на автостанции в городе Осинники Кемеровской области, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Мужчину убили на автостанции в Осинниках выстрелом в голову 6 апреля этого года. Ход расследования по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Тринадцатого апреля оперативники задержали предполагаемого соучастника убийства. В самом убийстве полицейские подозревали Артура Махмудова, за информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей. В пятницу в СУ СК по Кемеровской области сообщили, что исполнитель убийства задержан в Новосибирской области. "Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок действия меры пресечения установлен судом до 06.07.2023 года", – говорится в сообщении. Как заявили в пресс-центре судов, при принятии решения суд установил, что сведения о причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению нашли объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Также суд пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, скрыть доказательства или продолжить заниматься преступной деятельностью.
https://ria.ru/20230512/sud-1871416569.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, кемерово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), осинники
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Осинники
В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции

В Кемерово суд арестовал предполагаемого исполнителя убийства на автостанции в Осинниках

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 6 июля предполагаемого исполнителя убийства мужчины на автостанции в городе Осинники Кемеровской области, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Мужчину убили на автостанции в Осинниках выстрелом в голову 6 апреля этого года. Ход расследования по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Тринадцатого апреля оперативники задержали предполагаемого соучастника убийства. В самом убийстве полицейские подозревали Артура Махмудова, за информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей. В пятницу в СУ СК по Кемеровской области сообщили, что исполнитель убийства задержан в Новосибирской области.
"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок действия меры пресечения установлен судом до 06.07.2023 года", – говорится в сообщении.
Как заявили в пресс-центре судов, при принятии решения суд установил, что сведения о причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению нашли объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Также суд пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, скрыть доказательства или продолжить заниматься преступной деятельностью.
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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ПроисшествияКемеровская областьКемеровоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Осинники
 
 
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