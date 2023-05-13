https://ria.ru/20230513/arest-1871475161.html

В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции

В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции - РИА Новости, 13.05.2023

В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции

Центральный районный суд Кемерово арестовал до 6 июля предполагаемого исполнителя убийства мужчины на автостанции в городе Осинники Кемеровской области,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T10:20

2023-05-13T10:20

2023-05-13T10:20

происшествия

кемеровская область

кемерово

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

осинники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 6 июля предполагаемого исполнителя убийства мужчины на автостанции в городе Осинники Кемеровской области, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Мужчину убили на автостанции в Осинниках выстрелом в голову 6 апреля этого года. Ход расследования по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Тринадцатого апреля оперативники задержали предполагаемого соучастника убийства. В самом убийстве полицейские подозревали Артура Махмудова, за информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей. В пятницу в СУ СК по Кемеровской области сообщили, что исполнитель убийства задержан в Новосибирской области. "Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок действия меры пресечения установлен судом до 06.07.2023 года", – говорится в сообщении. Как заявили в пресс-центре судов, при принятии решения суд установил, что сведения о причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению нашли объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Также суд пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, скрыть доказательства или продолжить заниматься преступной деятельностью.

https://ria.ru/20230512/sud-1871416569.html

кемеровская область

кемерово

осинники

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, кемеровская область, кемерово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), осинники