https://ria.ru/20230513/arest-1871475161.html
В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции
В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции - РИА Новости, 13.05.2023
В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции
Центральный районный суд Кемерово арестовал до 6 июля предполагаемого исполнителя убийства мужчины на автостанции в городе Осинники Кемеровской области,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:20
2023-05-13T10:20
2023-05-13T10:20
происшествия
кемеровская область
кемерово
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
осинники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 6 июля предполагаемого исполнителя убийства мужчины на автостанции в городе Осинники Кемеровской области, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Мужчину убили на автостанции в Осинниках выстрелом в голову 6 апреля этого года. Ход расследования по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Тринадцатого апреля оперативники задержали предполагаемого соучастника убийства. В самом убийстве полицейские подозревали Артура Махмудова, за информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей. В пятницу в СУ СК по Кемеровской области сообщили, что исполнитель убийства задержан в Новосибирской области. "Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок действия меры пресечения установлен судом до 06.07.2023 года", – говорится в сообщении. Как заявили в пресс-центре судов, при принятии решения суд установил, что сведения о причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению нашли объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Также суд пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, скрыть доказательства или продолжить заниматься преступной деятельностью.
https://ria.ru/20230512/sud-1871416569.html
кемеровская область
кемерово
осинники
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, кемерово, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), осинники
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Осинники
В Кемерово арестовали предполагаемого исполнителя убийства на автостанции
В Кемерово суд арестовал предполагаемого исполнителя убийства на автостанции в Осинниках
КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 6 июля предполагаемого исполнителя убийства мужчины на автостанции в городе Осинники Кемеровской области, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Мужчину убили на автостанции в Осинниках выстрелом в голову 6 апреля этого года. Ход расследования по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина
находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Тринадцатого апреля оперативники задержали предполагаемого соучастника убийства. В самом убийстве полицейские подозревали Артура Махмудова, за информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей. В пятницу в СУ СК по Кемеровской области сообщили, что исполнитель убийства задержан в Новосибирской области
.
"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок действия меры пресечения установлен судом до 06.07.2023 года", – говорится в сообщении.
Как заявили в пресс-центре судов, при принятии решения суд установил, что сведения о причастности обвиняемого к инкриминируемому преступлению нашли объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Также суд пришел к выводу, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, скрыть доказательства или продолжить заниматься преступной деятельностью.
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына