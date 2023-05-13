Пермские школьники отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты
Школьники из поселка Звездный отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты
© Фото : Гуманитарный Центр ПрикамьяПисьма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Дети из школы в пермском посёлке Звёздный создали для бойцов в зоне спецоперации амулеты, использовав элементы дизайна воинских наград, а также передали солдатам письма-треугольники, сообщает в Telegram-канале региональный гуманитарный центр.
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"Благодарим ребят средней школы поселка Звездный за такие прекрасные письма и амулеты для бойцов, проходящих службу в зоне СВО. Письмо или амулет даёт им тепло сердец, напоминает, что их ждут дома, и вдохновляет на подвиги", - говорится в сообщении.
© Фото : Гуманитарный Центр ПрикамьяПисьма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
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© Фото : Гуманитарный Центр ПрикамьяПисьма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
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Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
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Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
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На этой неделе Пермский край отправил на передовую более 10 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, медикаменты, раскладушки, матрасы, инвалидные коляски, бытовую химию, окопные свечи, вещи для детских домов.
Посёлок Звёздный в Пермском крае был образован в 1994 году на базе закрытого военного городка Пермь-76.