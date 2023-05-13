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Пермские школьники отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты - РИА Новости, 13.05.2023
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11:19 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/amulety-1871482269.html
Пермские школьники отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты
Пермские школьники отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты - РИА Новости, 13.05.2023
Пермские школьники отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты
Дети из школы в пермском посёлке Звёздный создали для бойцов в зоне спецоперации амулеты, использовав элементы дизайна воинских наград, а также передали... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:19
2023-05-13T11:19
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вооруженные силы рф
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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Дети из школы в пермском посёлке Звёздный создали для бойцов в зоне спецоперации амулеты, использовав элементы дизайна воинских наград, а также передали солдатам письма-треугольники, сообщает в Telegram-канале региональный гуманитарный центр. На этой неделе Пермский край отправил на передовую более 10 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, медикаменты, раскладушки, матрасы, инвалидные коляски, бытовую химию, окопные свечи, вещи для детских домов. Посёлок Звёздный в Пермском крае был образован в 1994 году на базе закрытого военного городка Пермь-76.
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1870314619.html
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Пермские школьники отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты

Школьники из поселка Звездный отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты

© Фото : Гуманитарный Центр ПрикамьяПисьма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : Гуманитарный Центр Прикамья
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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Дети из школы в пермском посёлке Звёздный создали для бойцов в зоне спецоперации амулеты, использовав элементы дизайна воинских наград, а также передали солдатам письма-треугольники, сообщает в Telegram-канале региональный гуманитарный центр.
«
"Благодарим ребят средней школы поселка Звездный за такие прекрасные письма и амулеты для бойцов, проходящих службу в зоне СВО. Письмо или амулет даёт им тепло сердец, напоминает, что их ждут дома, и вдохновляет на подвиги", - говорится в сообщении.
© Фото : Гуманитарный Центр ПрикамьяПисьма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
© Фото : Гуманитарный Центр Прикамья
1 из 2
© Фото : Гуманитарный Центр ПрикамьяПисьма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
© Фото : Гуманитарный Центр Прикамья
2 из 2
Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
© Фото : Гуманитарный Центр Прикамья
1 из 2
Письма и амулеты для бойцов СВО от учеников средней школы поселка Звездный
© Фото : Гуманитарный Центр Прикамья
2 из 2
На этой неделе Пермский край отправил на передовую более 10 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, медикаменты, раскладушки, матрасы, инвалидные коляски, бытовую химию, окопные свечи, вещи для детских домов.
Посёлок Звёздный в Пермском крае был образован в 1994 году на базе закрытого военного городка Пермь-76.
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Надежные людиПермский крайПермьВооруженные силы РФ
 
 
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