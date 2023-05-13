https://ria.ru/20230513/amulety-1871482269.html

Пермские школьники отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты

Пермские школьники отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты - РИА Новости, 13.05.2023

Пермские школьники отправили бойцам спецоперации охранительные амулеты

Дети из школы в пермском посёлке Звёздный создали для бойцов в зоне спецоперации амулеты, использовав элементы дизайна воинских наград, а также передали... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:19

2023-05-13T11:19

2023-05-13T11:19

надежные люди

пермский край

пермь

вооруженные силы рф

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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Дети из школы в пермском посёлке Звёздный создали для бойцов в зоне спецоперации амулеты, использовав элементы дизайна воинских наград, а также передали солдатам письма-треугольники, сообщает в Telegram-канале региональный гуманитарный центр. На этой неделе Пермский край отправил на передовую более 10 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, медикаменты, раскладушки, матрасы, инвалидные коляски, бытовую химию, окопные свечи, вещи для детских домов. Посёлок Звёздный в Пермском крае был образован в 1994 году на базе закрытого военного городка Пермь-76.

https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1870314619.html

пермский край

пермь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пермский край, пермь, вооруженные силы рф