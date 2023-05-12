https://ria.ru/20230512/zerno-1871406477.html

Приграничные с Украиной страны ЕС потребовали продлить запрет на ввоз зерна

Приграничные с Украиной страны ЕС потребовали продлить запрет на ввоз зерна - РИА Новости, 12.05.2023

Приграничные с Украиной страны ЕС потребовали продлить запрет на ввоз зерна

Приграничные с Украиной страны требуют продлить запрет ввоза зерна из Украины в Европейский союз хотя бы до конца года, сообщил журналистам министр сельского... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:49

2023-05-12T18:49

2023-05-12T18:49

украина

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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Приграничные с Украиной страны требуют продлить запрет ввоза зерна из Украины в Европейский союз хотя бы до конца года, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс. В пятницу состоялось совещание глав сельскохозяйственных ведомств Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. "Мы в нашей коалиции приняли решение, что совместно выступим с письмом ко всем странам Европейского союза, потому, что у нас сложилось впечатление, что они не до конца знакомы с ситуацией в наших странах, не до конца знают, что происходит, получают информацию из иных источников, а не непосредственно от нас. Поэтому мы хотим всем странам-членам Европейского союза направить письмо с описанием ситуации в наших странах, какие есть трудности, какова ситуация в нашем сельском хозяйстве", - сказал Телюс. Также польский министр заявил, что приграничные с Украиной страны хотели бы разделить с союзниками по ЕС расходы на помощь Украине. "Мы призовем к солидарности. Мы говорим о том, что цену помощи Украине должны понести солидарно все страны, а не только приграничные страны", - сказал он. Ранее Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230512/sdelka-1871249315.html

https://ria.ru/20230508/zerno-1870483425.html

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украина, евросоюз, польша, болгария, в мире, экономика, румыния, словакия