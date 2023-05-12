Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский нанес удар в спину своему главному союзнику - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 12.05.2023 (обновлено: 18:01 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/zelenskiy-1871377713.html
СМИ: Зеленский нанес удар в спину своему главному союзнику
СМИ: Зеленский нанес удар в спину своему главному союзнику - РИА Новости, 12.05.2023
СМИ: Зеленский нанес удар в спину своему главному союзнику
Президент Владимир Зеленский выразил недовольство, что Евровидение принимает Великобритания, а не соседняя с Украиной страна, сообщила газета Daily Mail. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:21
2023-05-12T18:01
в мире
великобритания
украина
словакия
владимир зеленский
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_f1a046ed396abe239f7ac94791614fdc.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский выразил недовольство, что Евровидение принимает Великобритания, а не соседняя с Украиной страна, сообщила газета Daily Mail.Авторы статьи подчеркнули, что заявление украинского президента прозвучало на фоне решения британского министерства обороны отправить киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения экспортной модификации около 250 километров.Накануне Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу украинского лидера, который хотел выступить с обращением в финале "Евровидения". По словам представителя ЕВС, песенный конкурс — это международное развлекательное шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия. В пресс-службе Зеленского отрицают, что тот просил разрешения произнести речь на конкурсе.
https://ria.ru/20230512/zelenskiy-1871322270.html
великобритания
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f72a9aae902cf8765a6feb30584a338b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, словакия, владимир зеленский, евровидение
В мире, Великобритания, Украина, Словакия, Владимир Зеленский, Евровидение
СМИ: Зеленский нанес удар в спину своему главному союзнику

Зеленский заявил, что недоволен проведением "Евровидения" в Великобритании

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский выразил недовольство, что Евровидение принимает Великобритания, а не соседняя с Украиной страна, сообщила газета Daily Mail.
«
"С самого начала я считал, что если мы не можем провести Евровидение, то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например, в Словакии, Польше или в любой другой стране, куда наши люди могут легко добраться", — процитировало издание Зеленского.
Авторы статьи подчеркнули, что заявление украинского президента прозвучало на фоне решения британского министерства обороны отправить киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения экспортной модификации около 250 километров.
Накануне Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу украинского лидера, который хотел выступить с обращением в финале "Евровидения". По словам представителя ЕВС, песенный конкурс — это международное развлекательное шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия. В пресс-службе Зеленского отрицают, что тот просил разрешения произнести речь на конкурсе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
"Сволочь". Британцы отчитали оконфузившегося из-за Евровидения Зеленского
Вчера, 15:11
 
В миреВеликобританияУкраинаСловакияВладимир ЗеленскийЕвровидение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала