СМИ: Зеленский нанес удар в спину своему главному союзнику

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"С самого начала я считал, что если мы не можем провести Евровидение, то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например, в Словакии, Польше или в любой другой стране, куда наши люди могут легко добраться", — процитировало издание Зеленского.