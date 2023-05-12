СМИ: Зеленский нанес удар в спину своему главному союзнику
Зеленский заявил, что недоволен проведением "Евровидения" в Великобритании
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский выразил недовольство, что Евровидение принимает Великобритания, а не соседняя с Украиной страна, сообщила газета Daily Mail.
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"С самого начала я считал, что если мы не можем провести Евровидение, то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например, в Словакии, Польше или в любой другой стране, куда наши люди могут легко добраться", — процитировало издание Зеленского.
Авторы статьи подчеркнули, что заявление украинского президента прозвучало на фоне решения британского министерства обороны отправить киевскому режиму крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения экспортной модификации около 250 километров.
Накануне Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что отклонил просьбу украинского лидера, который хотел выступить с обращением в финале "Евровидения". По словам представителя ЕВС, песенный конкурс — это международное развлекательное шоу, одним из краеугольных камней которого является неполитический характер мероприятия. В пресс-службе Зеленского отрицают, что тот просил разрешения произнести речь на конкурсе.