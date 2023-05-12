https://ria.ru/20230512/zayavki-1871258875.html

ФРТ принимает заявки регионов РФ на специальные казначейские кредиты

ФРТ принимает заявки регионов РФ на специальные казначейские кредиты - РИА Новости, 12.05.2023

ФРТ принимает заявки регионов РФ на специальные казначейские кредиты

Фонд развития территорий в настоящее время ведет прием и рассмотрение заявок от регионов России на получение специальных казначейских кредитов, сообщил... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:22

2023-05-12T12:22

2023-05-12T12:56

ильшат шагиахметов

марат хуснуллин

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Фонд развития территорий в настоящее время ведет прием и рассмотрение заявок от регионов России на получение специальных казначейских кредитов, сообщил генеральный директор фонда Ильшат Шагиахметов. "Инструмент специальных казначейских кредитов является продолжением уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках инициативы правительства России по социально-экономическому развитию "Инфраструктурное меню". Фонд развития территорий успешно осуществляет сопровождение и мониторинг проектов, финансируемых за счет ИБК. Теперь мы принимаем заявки регионов на специальные казначейские кредиты. Общий объем средств составляет 190 миллиардов рублей", – приводит его слова пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ), являющегося операторам программы инфраструктурных бюджетных кредитов. В сообщении отмечается, что дополнительные средства на развитие инфраструктуры выделены по поручению президента России Владимира Путина. Правительство утвердило правила, по которым регионам предоставят специальные казначейские кредиты. Решения об одобрении проектов принимает президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Специальные казначейские кредиты выдаются на срок до 15 лет под 3% годовых. Согласно уже принятым решениям, 75 миллиардов рублей будут распределены между регионами на конкурсной основе с приоритетом в пользу сферы ЖКХ. На приобретение в муниципалитетах автобусов направят 50 миллиардов рублей. Регионы Дальневосточного федерального округа получат 30 миллиардов рублей на реализацию мастер-планов городов. На восстановление коммунальной инфраструктуры в новых регионах России будет выделено 25 миллиардов рублей. Для модернизации котельных и перевод их на биотопливо преимущественно в субъектах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов предусмотрено 10 миллиардов рублей, уточняется в сообщении. "Программа бюджетных кредитов для реализации инфраструктурных проектов помогает решать вопросы регионального развития, создавать комфортные условия для граждан и улучшать качество их жизни. Напомню, в прошлом году между 83 регионами был распределен 1 триллион рублей средств ИБК на реализацию 939 проектов инженерно-коммунальной, социальной, дорожной, транспортной и иной инфраструктуры", – подчеркнул Шагиахметов. Ранее он отмечал, что благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам в 2023 году регионы планируют ввести 8 миллионов квадратных метров жилья, создать почти 49 тысяч новых рабочих мест и привлечь из внебюджетных источников около 1 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230510/prava-1870893219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ильшат шагиахметов, марат хуснуллин, россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)