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Россия постоянно сталкивается с ложью со стороны Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023
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16:32 12.05.2023 (обновлено: 18:06 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/zapad-1871352088.html
Россия постоянно сталкивается с ложью со стороны Запада, заявил Медведев
Россия постоянно сталкивается с ложью со стороны Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023
Россия постоянно сталкивается с ложью со стороны Запада, заявил Медведев
Россия постоянно сталкивается с ложью, с предвзятостью, с давлением со стороны коллективного Запада, однако это не мешает РФ соблюдать Устав ООН, заявил... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:32
2023-05-12T18:06
россия
дмитрий медведев
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Россия постоянно сталкивается с ложью, с предвзятостью, с давлением со стороны коллективного Запада, однако это не мешает РФ соблюдать Устав ООН, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Россия неоднократно подтверждала свою верность духу и букве Устава Организации Объединенных Наций, и вытекающих из него основополагающих документов. Для нас необходимость соблюдать их в интересах всего человечества - это базовый подход. Мы придерживаемся его и сегодня, несмотря на то, что постоянно сталкиваемся с ложью, с предвзятостью, с давлением и недружественными акциями стран коллективного Запада", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он привел в пример Минские соглашения, расширение НАТО на Восток, недобросовестную конкуренцию "под маркой климатической повестки". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума. -
https://ria.ru/20230512/zapad-1871288552.html
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россия, дмитрий медведев, нато, оон
Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, ООН
Россия постоянно сталкивается с ложью со стороны Запада, заявил Медведев

Медведев: Россия постоянно сталкивается с ложью, давлением со стороны коллективного Запада

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Россия постоянно сталкивается с ложью, с предвзятостью, с давлением со стороны коллективного Запада, однако это не мешает РФ соблюдать Устав ООН, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Россия неоднократно подтверждала свою верность духу и букве Устава Организации Объединенных Наций, и вытекающих из него основополагающих документов. Для нас необходимость соблюдать их в интересах всего человечества - это базовый подход. Мы придерживаемся его и сегодня, несмотря на то, что постоянно сталкиваемся с ложью, с предвзятостью, с давлением и недружественными акциями стран коллективного Запада", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Он привел в пример Минские соглашения, расширение НАТО на Восток, недобросовестную конкуренцию "под маркой климатической повестки".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума. -
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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