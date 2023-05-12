https://ria.ru/20230512/zapad-1871352088.html

Россия постоянно сталкивается с ложью со стороны Запада, заявил Медведев

Россия постоянно сталкивается с ложью со стороны Запада, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023

Россия постоянно сталкивается с ложью со стороны Запада, заявил Медведев

Россия постоянно сталкивается с ложью, с предвзятостью, с давлением со стороны коллективного Запада, однако это не мешает РФ соблюдать Устав ООН, заявил... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:32

2023-05-12T16:32

2023-05-12T18:06

россия

дмитрий медведев

нато

оон

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Россия постоянно сталкивается с ложью, с предвзятостью, с давлением со стороны коллективного Запада, однако это не мешает РФ соблюдать Устав ООН, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Россия неоднократно подтверждала свою верность духу и букве Устава Организации Объединенных Наций, и вытекающих из него основополагающих документов. Для нас необходимость соблюдать их в интересах всего человечества - это базовый подход. Мы придерживаемся его и сегодня, несмотря на то, что постоянно сталкиваемся с ложью, с предвзятостью, с давлением и недружественными акциями стран коллективного Запада", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он привел в пример Минские соглашения, расширение НАТО на Восток, недобросовестную конкуренцию "под маркой климатической повестки". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума. -

https://ria.ru/20230512/zapad-1871288552.html

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россия, дмитрий медведев, нато, оон