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Гросси в мае представит Совбезу ООН соглашение по защите ЗАЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2023
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22:03 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/zaes-1871437351.html
Гросси в мае представит Совбезу ООН соглашение по защите ЗАЭС, пишут СМИ
Гросси в мае представит Совбезу ООН соглашение по защите ЗАЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2023
Гросси в мае представит Совбезу ООН соглашение по защите ЗАЭС, пишут СМИ
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен представить соглашение с Россией и Украиной по защите Запорожской АЭС Совбезу ООН в этом месяце, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T22:03
2023-05-12T22:03
в мире
россия
украина
энергодар
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
совет безопасности оон
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен представить соглашение с Россией и Украиной по защите Запорожской АЭС Совбезу ООН в этом месяце, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех дипломатов. Как отмечается, один дипломат заявил, что заключение соглашения "выглядит многообещающе". Другие, передает агентство, отметили, что Украина, которая долгое время выступала против плана, теперь поддерживает его, а позиция России менее ясна. "План должен быть (представлен Совбезу - ред.) в этом месяце, но точная дата еще не установлена", - цитирует агентство слова дипломата. Согласно агентству, дипломаты заявили, что Гросси изложит так называемые "принципы" по защите АЭС. Некоторые из них уже известны - например, никакого огня в сторону станции и с нее. В МАГАТЭ заявили агентству, что Гросси "продолжает вести интенсивные переговоры с заинтересованными сторонами для обеспечения защиты" ЗАЭС. Кроме того, согласно агентству, два дипломата заявили на этой неделе, что "принципы" также предусматривают отсутствие военных на АЭС. Один дипломат отметил, что другой пункт заключается в том, что не должно быть никаких нападений на украинский персонал, работающий на станции. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230512/zaes-1871185656.html
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в мире, россия, украина, энергодар, рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Украина, Энергодар, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Совет Безопасности ООН, ООН
Гросси в мае представит Совбезу ООН соглашение по защите ЗАЭС, пишут СМИ

Рейтер: глава МАГАТЭ намерен представить Совбезу ООН соглашение по защите ЗАЭС в мае

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен представить соглашение с Россией и Украиной по защите Запорожской АЭС Совбезу ООН в этом месяце, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех дипломатов.
Как отмечается, один дипломат заявил, что заключение соглашения "выглядит многообещающе". Другие, передает агентство, отметили, что Украина, которая долгое время выступала против плана, теперь поддерживает его, а позиция России менее ясна.
"План должен быть (представлен Совбезу - ред.) в этом месяце, но точная дата еще не установлена", - цитирует агентство слова дипломата.
Согласно агентству, дипломаты заявили, что Гросси изложит так называемые "принципы" по защите АЭС. Некоторые из них уже известны - например, никакого огня в сторону станции и с нее.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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В МАГАТЭ заявили агентству, что Гросси "продолжает вести интенсивные переговоры с заинтересованными сторонами для обеспечения защиты" ЗАЭС.
Кроме того, согласно агентству, два дипломата заявили на этой неделе, что "принципы" также предусматривают отсутствие военных на АЭС. Один дипломат отметил, что другой пункт заключается в том, что не должно быть никаких нападений на украинский персонал, работающий на станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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В миреРоссияУкраинаЭнергодарРафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭСовет Безопасности ООНООН
 
 
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