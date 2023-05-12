https://ria.ru/20230512/yarovaya-1871242128.html
Яровая призвала создать офисы по подготовке заявлений о защите прав русских
Яровая призвала создать офисы по подготовке заявлений о защите прав русских - РИА Новости, 12.05.2023
Яровая призвала создать офисы по подготовке заявлений о защите прав русских
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать специальные офисы, которые помогли бы россиянам готовить документы, иски и заявления о защите прав русских в РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:33
2023-05-12T11:33
2023-05-12T11:33
ирина яровая
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать специальные офисы, которые помогли бы россиянам готовить документы, иски и заявления о защите прав русских в суды на территориях европейских государств. "Быть может, нам есть необходимость создать специальные офисы, которые бы помогали гражданам готовить документы, иски в суд о защите и чести и достоинства, и защите от дискриминации. С тем, чтобы запустить процедуру, при которой невозможно избежать решения... Давайте подумаем нам тем, чтобы создать такие специальные офисы по подготовке заявлений о защите наших соотечественников, о защите прав русских", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме. Она также добавила, что массовый характер нарушений на территории европейских государств "пойдёт массовым потоком в суд". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871221502.html
https://ria.ru/20230509/ryabkov-1870610668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина яровая, госдума рф, общество
Ирина Яровая, Госдума РФ, Общество
Яровая призвала создать офисы по подготовке заявлений о защите прав русских
Яровая предложила создать офисы по подготовке заявлений в суд о защите прав русских
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать специальные офисы, которые помогли бы россиянам готовить документы, иски и заявления о защите прав русских в суды на территориях европейских государств.
"Быть может, нам есть необходимость создать специальные офисы, которые бы помогали гражданам готовить документы, иски в суд о защите и чести и достоинства, и защите от дискриминации. С тем, чтобы запустить процедуру, при которой невозможно избежать решения... Давайте подумаем нам тем, чтобы создать такие специальные офисы по подготовке заявлений о защите наших соотечественников, о защите прав русских", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме.
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Она также добавила, что массовый характер нарушений на территории европейских государств "пойдёт массовым потоком в суд".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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