https://ria.ru/20230512/whatsapp-1871423537.html
WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям
WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям - РИА Новости, 12.05.2023
WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям
Мессенджер WhatsApp в ближайшие недели введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также возможность создавать стикеры с использованием... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T20:23
2023-05-12T20:23
2023-05-12T20:23
технологии
whatsapp inc.
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp в ближайшие недели введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также возможность создавать стикеры с использованием объектов из "Apple Фото", говорится в описании приложения в App Store. В начале мая в блоге WhatsApp появилось сообщение о том, что создатели опросов в мессенджере теперь могут разрешать участникам проголосовать только за один вариант. Для этого достаточно выключить параметр "Разрешить несколько ответов". Помимо этого в WhatsApp появился поиск опросов по чатам и были введены уведомления о результатах голосований.
https://ria.ru/20230427/whatsapp-1868009489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, whatsapp inc., в мире
Технологии, WhatsApp Inc., В мире
WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям
WhatsApp в ближайшие недели введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям