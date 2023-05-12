https://ria.ru/20230512/whatsapp-1871423537.html

WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям

WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям - РИА Новости, 12.05.2023

WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям

Мессенджер WhatsApp в ближайшие недели введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также возможность создавать стикеры с использованием... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T20:23

2023-05-12T20:23

2023-05-12T20:23

технологии

whatsapp inc.

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp в ближайшие недели введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также возможность создавать стикеры с использованием объектов из "Apple Фото", говорится в описании приложения в App Store. В начале мая в блоге WhatsApp появилось сообщение о том, что создатели опросов в мессенджере теперь могут разрешать участникам проголосовать только за один вариант. Для этого достаточно выключить параметр "Разрешить несколько ответов". Помимо этого в WhatsApp появился поиск опросов по чатам и были введены уведомления о результатах голосований.

https://ria.ru/20230427/whatsapp-1868009489.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, whatsapp inc., в мире