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WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям - РИА Новости, 12.05.2023
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20:23 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/whatsapp-1871423537.html
WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям
WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям - РИА Новости, 12.05.2023
WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям
Мессенджер WhatsApp в ближайшие недели введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также возможность создавать стикеры с использованием... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T20:23
2023-05-12T20:23
технологии
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в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp в ближайшие недели введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также возможность создавать стикеры с использованием объектов из "Apple Фото", говорится в описании приложения в App Store. В начале мая в блоге WhatsApp появилось сообщение о том, что создатели опросов в мессенджере теперь могут разрешать участникам проголосовать только за один вариант. Для этого достаточно выключить параметр "Разрешить несколько ответов". Помимо этого в WhatsApp появился поиск опросов по чатам и были введены уведомления о результатах голосований.
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технологии, whatsapp inc., в мире
Технологии, WhatsApp Inc., В мире
WhatsApp введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям

WhatsApp в ближайшие недели введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мессенджер WhatsApp в ближайшие недели введет возможность добавлять подписи к пересылаемым сообщениям, а также возможность создавать стикеры с использованием объектов из "Apple Фото", говорится в описании приложения в App Store.
«
"Теперь вы можете добавить новое сообщение при удалении подписи из пересылаемого сообщения. Теперь вы можете создавать собственные стикеры, используя объекты из фото в "Apple Фото". Эти функции станут доступны пользователям в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
В начале мая в блоге WhatsApp появилось сообщение о том, что создатели опросов в мессенджере теперь могут разрешать участникам проголосовать только за один вариант. Для этого достаточно выключить параметр "Разрешить несколько ответов".
Помимо этого в WhatsApp появился поиск опросов по чатам и были введены уведомления о результатах голосований.
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