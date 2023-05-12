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В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков
В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков - РИА Новости, 12.05.2023
В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков
В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:43
2023-05-12T19:43
2023-05-12T19:43
тверская область
игорь руденя
тверская область
социальные выплаты
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ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое в пятницу провел губернатор Игорь Руденя.Специальная выплата предусмотрена для медиков, оказывающих скорую медицинскую и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение пациентов, которые не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования.Размеры выплат для врачей составят 14,5 тысячи рублей, для среднего медперсонала – 6,5 тысячи рублей, для младшего – 4,5 тысячи рублей. Это психиатры, наркологи, фтизиатры и неврологи центральных районных и городских больниц, областных диспансеров.Аналогичные выплаты предусмотрели медикам, оказывающим паллиативную помощь в амбулаторных условиях и на дому, в дневных психиатрических, фтизиатрических и наркологических стационарах, в Тверском центре профилактики и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями, пояснили в пресс-службе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, социальные выплаты
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Социальные выплаты
ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое в пятницу провел губернатор Игорь Руденя
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Специальная выплата предусмотрена для медиков, оказывающих скорую медицинскую и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение пациентов, которые не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Размеры выплат для врачей составят 14,5 тысячи рублей, для среднего медперсонала – 6,5 тысячи рублей, для младшего – 4,5 тысячи рублей. Это психиатры, наркологи, фтизиатры и неврологи центральных районных и городских больниц, областных диспансеров.
Аналогичные выплаты предусмотрели медикам, оказывающим паллиативную помощь в амбулаторных условиях и на дому, в дневных психиатрических, фтизиатрических и наркологических стационарах, в Тверском центре профилактики и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями, пояснили в пресс-службе.
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