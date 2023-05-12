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В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков - РИА Новости, 12.05.2023
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Тверская область
 
19:43 12.05.2023
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В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков
В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков - РИА Новости, 12.05.2023
В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков
В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:43
2023-05-12T19:43
тверская область
игорь руденя
тверская область
социальные выплаты
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ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое в пятницу провел губернатор Игорь Руденя.Специальная выплата предусмотрена для медиков, оказывающих скорую медицинскую и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение пациентов, которые не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования.Размеры выплат для врачей составят 14,5 тысячи рублей, для среднего медперсонала – 6,5 тысячи рублей, для младшего – 4,5 тысячи рублей. Это психиатры, наркологи, фтизиатры и неврологи центральных районных и городских больниц, областных диспансеров.Аналогичные выплаты предусмотрели медикам, оказывающим паллиативную помощь в амбулаторных условиях и на дому, в дневных психиатрических, фтизиатрических и наркологических стационарах, в Тверском центре профилактики и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область, социальные выплаты
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Социальные выплаты

В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков
В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков
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ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое в пятницу провел губернатор Игорь Руденя.
Специальная выплата предусмотрена для медиков, оказывающих скорую медицинскую и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение пациентов, которые не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Размеры выплат для врачей составят 14,5 тысячи рублей, для среднего медперсонала – 6,5 тысячи рублей, для младшего – 4,5 тысячи рублей. Это психиатры, наркологи, фтизиатры и неврологи центральных районных и городских больниц, областных диспансеров.
Аналогичные выплаты предусмотрели медикам, оказывающим паллиативную помощь в амбулаторных условиях и на дому, в дневных психиатрических, фтизиатрических и наркологических стационарах, в Тверском центре профилактики и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями, пояснили в пресс-службе.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьСоциальные выплаты
 
 
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