https://ria.ru/20230512/vyplaty-1871418029.html

В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков

В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков - РИА Новости, 12.05.2023

В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков

В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:43

2023-05-12T19:43

2023-05-12T19:43

тверская область

игорь руденя

тверская область

социальные выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871415423_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_71c31bc7e8ecf14ea10d47e2d365578e.jpg

ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. В Тверской области введены ежемесячные выплаты отдельным категориям медиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое в пятницу провел губернатор Игорь Руденя.Специальная выплата предусмотрена для медиков, оказывающих скорую медицинскую и первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение пациентов, которые не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования.Размеры выплат для врачей составят 14,5 тысячи рублей, для среднего медперсонала – 6,5 тысячи рублей, для младшего – 4,5 тысячи рублей. Это психиатры, наркологи, фтизиатры и неврологи центральных районных и городских больниц, областных диспансеров.Аналогичные выплаты предусмотрели медикам, оказывающим паллиативную помощь в амбулаторных условиях и на дому, в дневных психиатрических, фтизиатрических и наркологических стационарах, в Тверском центре профилактики и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230418/transport-1866067946.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, социальные выплаты