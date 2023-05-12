https://ria.ru/20230512/vologda-1871222852.html

В Вологде начнут обучение инженеров-оптиков для оборонных предприятий

В Вологде начнут обучение инженеров-оптиков для оборонных предприятий - РИА Новости, 12.05.2023

В Вологде начнут обучение инженеров-оптиков для оборонных предприятий

В Вологодском госуниверситете с сентября 2023 года начнут целевое обучение будущих инженеров-оптиков для предприятий машиностроения, в том числе оборонного... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T10:44

2023-05-12T10:44

2023-05-12T10:44

вологодская область

олег кувшинников

вологда

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ВОЛОГДА, 12 мая – РИА Новости. В Вологодском госуниверситете с сентября 2023 года начнут целевое обучение будущих инженеров-оптиков для предприятий машиностроения, в том числе оборонного комплекса, сообщил губернатор Олег Кувшинников."Вологодчина внедряет новую модель подготовки целевых специалистов для оборонно-промышленного комплекса нашей страны", - написал глава региона в своем официальном телеграм-канале после подписания соглашения о реализации пилотного образовательного проекта на базе Вологодского госуниверситета.Сторонами соглашения выступили МГТУ им. Баумана, Вологодский научный центр Российской академии наук и Вологодский оптико-механический завод. В течение трех лет участники проекта, помимо обучения студентов по программе бакалавриата, планируют открыть магистратуру по направлению "Оптотехника" и оборудовать молодежную лабораторию по конструированию оптико-электронных приборов. "Подписывая это соглашение, мы запускаем новую целевую модель подготовки специалистов, когда в одной связке будут работать ведущие вузы, научная организация и завод. Это ответ на вызовы, которые стоят перед нашей страной, армией, оборонно-промышленным комплексом", - отметил Кувшинников.Планируется, что производственную практику студенты будут проходить под руководством наставников Вологодского оптико-механического завода, туда же выпускники смогут устроиться на работу.

https://ria.ru/20230426/byudzhet-1867928660.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, вологда