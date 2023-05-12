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В Вологде начнут обучение инженеров-оптиков для оборонных предприятий - РИА Новости, 12.05.2023
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Вологодская область
 
10:44 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/vologda-1871222852.html
В Вологде начнут обучение инженеров-оптиков для оборонных предприятий
В Вологде начнут обучение инженеров-оптиков для оборонных предприятий - РИА Новости, 12.05.2023
В Вологде начнут обучение инженеров-оптиков для оборонных предприятий
В Вологодском госуниверситете с сентября 2023 года начнут целевое обучение будущих инженеров-оптиков для предприятий машиностроения, в том числе оборонного... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:44
2023-05-12T10:44
вологодская область
олег кувшинников
вологда
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ВОЛОГДА, 12 мая – РИА Новости. В Вологодском госуниверситете с сентября 2023 года начнут целевое обучение будущих инженеров-оптиков для предприятий машиностроения, в том числе оборонного комплекса, сообщил губернатор Олег Кувшинников."Вологодчина внедряет новую модель подготовки целевых специалистов для оборонно-промышленного комплекса нашей страны", - написал глава региона в своем официальном телеграм-канале после подписания соглашения о реализации пилотного образовательного проекта на базе Вологодского госуниверситета.Сторонами соглашения выступили МГТУ им. Баумана, Вологодский научный центр Российской академии наук и Вологодский оптико-механический завод. В течение трех лет участники проекта, помимо обучения студентов по программе бакалавриата, планируют открыть магистратуру по направлению "Оптотехника" и оборудовать молодежную лабораторию по конструированию оптико-электронных приборов. "Подписывая это соглашение, мы запускаем новую целевую модель подготовки специалистов, когда в одной связке будут работать ведущие вузы, научная организация и завод. Это ответ на вызовы, которые стоят перед нашей страной, армией, оборонно-промышленным комплексом", - отметил Кувшинников.Планируется, что производственную практику студенты будут проходить под руководством наставников Вологодского оптико-механического завода, туда же выпускники смогут устроиться на работу.
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олег кувшинников, вологда
Вологодская область, Олег Кувшинников, Вологда

В Вологде начнут обучение инженеров-оптиков для оборонных предприятий

© Pixabay / igorselivanovskiyВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Pixabay / igorselivanovskiy
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 12 мая – РИА Новости. В Вологодском госуниверситете с сентября 2023 года начнут целевое обучение будущих инженеров-оптиков для предприятий машиностроения, в том числе оборонного комплекса, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Вологодчина внедряет новую модель подготовки целевых специалистов для оборонно-промышленного комплекса нашей страны", - написал глава региона в своем официальном телеграм-канале после подписания соглашения о реализации пилотного образовательного проекта на базе Вологодского госуниверситета.
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Сторонами соглашения выступили МГТУ им. Баумана, Вологодский научный центр Российской академии наук и Вологодский оптико-механический завод. В течение трех лет участники проекта, помимо обучения студентов по программе бакалавриата, планируют открыть магистратуру по направлению "Оптотехника" и оборудовать молодежную лабораторию по конструированию оптико-электронных приборов.
"Подписывая это соглашение, мы запускаем новую целевую модель подготовки специалистов, когда в одной связке будут работать ведущие вузы, научная организация и завод. Это ответ на вызовы, которые стоят перед нашей страной, армией, оборонно-промышленным комплексом", - отметил Кувшинников.
Планируется, что производственную практику студенты будут проходить под руководством наставников Вологодского оптико-механического завода, туда же выпускники смогут устроиться на работу.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВологда
 
 
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